La Mini Desértica será el 17 de octubre en las Almadrabillas con 650 plazas La cita mantiene su carácter inclusivo y solidario dentro de las actividades paralelas a La Desértica

R. I. Almería Martes, 9 de septiembre 2025, 23:03

Inclusiva y solidaria. Así será la Mini Desértica en la edición del presente año, la carrera infantil organizada por La Legión con el apoyo del Ayuntamiento de Almería y de varias entidades colaboradoras. La cita se celebrará el viernes, día 17 de octubre, a las 17:30 horas en el Parque de las Almadrabillas, convertida ya en una de las actividades más esperadas dentro de la programación paralela a La Desértica, que se llevará a cabo un día después, y en pleno desarrollo de la Feria del Corredor. Este año se alcanzará un récord de participación con 650 plazas disponibles para niños y niñas, que podrán formalizar su inscripción a partir del próximo 14 de septiembre a través de la web oficial de la prueba, ladesertica.es.

La presentación oficial de esta nueva edición se llevó a cabo en el Centro Comercial Torrecárdenas con la presencia del concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Casimiro. El edil remarcó la importancia de este tipo de pruebas no sólo como escaparate deportivo y turístico de la ciudad, sino también como un espacio de formación y de transmisión de valores. «El Ayuntamiento de Almería apoya firmemente aquellos eventos que aportan un retorno turístico, económico y de imagen para Almería, pero mucho más allá de lo económico está la parte educativa y social, en la que debemos tener especial atención. Esta carrera apuesta por la inclusión, la participación de menores con discapacidad y la educación en valores», expresó.

Por parte de La Legión, el coronel Javier Mackinlay de Castilla destacó que la Mini Desértica representa una oportunidad única para acercar a los más pequeños al espíritu legionario. «Esta carrera promueve entre los niños valores como la superación, el coraje, la disciplina, el compañerismo y el respeto por los símbolos de la patria», señaló, recordando que la iniciativa nació con la vocación de ser mucho más que una prueba deportiva, consolidándose como una experiencia de convivencia y de aprendizaje.

La Mini Desértica de esta ya inminente edición cuenta también con el respaldo de la Fundación CaixaBank, Asisa, Aqualia y el propio Centro Comercial Torrecárdenas, que una vez más se suma como espacio de referencia para la difusión de este evento.

Con todos estos apoyos, la prueba se afianza como una cita imprescindible en el calendario deportivo almeriense, uniendo deporte base, inclusión y solidaridad, y contribuyendo a reforzar la conciencia ciudadana en torno a la importancia de la educación en valores a través de la práctica deportiva.