Michelin Mintonette y AVG 2008 Almería quieren empezar con buen pie

Sin comienzo aún de la competición oficial en las máximas categorías del voleibol nacional son las divisiones del segundo y tercer escalón las que, actuando como teloneros de los considerados como los mejores del voleibol español, tienen la 'responsabilidad' de poner en marcha la competición.

Habrá representación almeriense tanto en Superliga-2 como en Primera División. En la segunda categoría será con la participación de un ya 'espabilado' equipo como Michelin Mintonette Almería que lleva varias temporadas compitiendo en dicho escalafón y que, bajo la batuta de Manolo Berenguel, afronta una nueva temporada en la que el voleibol formativo sigue siendo el 'eje' sobre el que gira la actividad. El equipo almeriense debutará jugando en campo del Grupo Egido Pinto, el Pabellón Príncipe de Asturias de la localidad pinteña, donde jugará a partir de las 19.30 horas.

Ambos equipos se conocen de antaño. No será el primer enfrentamiento entre ambos equipos. En las últimas temporadas han disputado doce partidos, con nueve victorias del conjunto madrileño y sólo tres de los almerienses, que nunca lograron ganar en Pinto, que sí que ganó en Almería en tres ocasiones. Así, las victorias almerienses siempre han sido jugado como locales.

Es hora de cambiar el destino de un equipo que busca una temporada tranquila en la competición de plata del voleibol nacional, con la intención de que su plantilla siga creciendo. No en vano, Manolo Berenguel conserva a jugadores que deben ser los referentes, como son los casos de Antonio Jesús Casimiro o Antonio Torres, que llevaron la voz cantante el curso pasado.

Mientras, en Primera División Femenina, un mito del voley de pista como Israel Rodríguez –mejor atacante del Europeo de Italia– da el salto a la categoría absoluta con un proyecto de futuro en el club AVG 2008, que el curso pasado compitió en la Superliga-2 femenina.

El paso atrás no se considera un 'descenso', sino un motivo para competir en igualdad de condiciones con los equipos que forman el Subgrupo B del Grupo C, en el que están incluidos, además, los equipos madrileños del Voleibol Rivas y UCAM Torrejón; el Ahora Voley Xátiva, en Valencia; Grúas La Variante Molina Voley de Molina de Segura en Murcia, y CV Cártama, de Málaga.

Israel Rodríguez tiene entre manos un equipo joven con un proyecto que tratará de competir al máximo nivel e ir escalando posiciones y estatus. La competición es 'corta' en la primera fase, ya que ésta comienza hoy, con el primer partido a disputar en el Moisés Ruiz, desde las 17.00 horas, recibiendo al equipo madrileño del Voleibol Rivas, y se extenderá, durante diez jornadas, hasta el 13 de diciembre, fecha en la que concluirá la fase regular con el duelo a disputar frente al CV Cártama. Luego se llevará a cabo una segunda fase con los mejores de cada uno de los grupos que lucharán por el ascenso a la segunda categoría del voleibol nacional, la Superliga-2.