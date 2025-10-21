Michelin Mintonette Almería inaugura su casillero de victorias

Juanjo Aguilera Martes, 21 de octubre 2025, 11:42 Comenta Compartir

El Michelin Mintonette Almería estrenó su casillero de victorias en la Superliga-2 Masculina después de imponerse al Almendralejo Extremadura por 3-0 en un partido disputado en el Palacio de los Juegos Mediterráneos que fue mucho más reñido de lo que refleja el marcador final (25-23, 25-22 y 27-25). El equipo dirigido por Manolo Berenguel se mostró más sólido que en las dos primeras jornadas y supo gestionar los momentos decisivos con madurez y temple, ante un rival combativo que no dio una bola por perdida.

El encuentro tuvo un alto nivel de intensidad desde el primer set. Los almerienses comenzaron muy concentrados, ajustando bien su recepción y mostrando una notable eficacia en el remate por las alas. Mario Ferrera, en su estreno, aportó equilibrio y experiencia en la línea de recepción, además de convertirse en una referencia ofensiva con 13 puntos. Su presencia se notó desde el inicio tanto por su aportación estadística como por la seguridad que transmitió al grupo.

El sevillano formó una dupla muy efectiva con Antonio Torres, que firmó 16 puntos y se erigió en máximo anotador, asumiendo protagonismo en los momentos más comprometidos. Antonio Casimiro, por su parte, completó una actuación muy regular, alcanzando la decena de puntos. El trabajo colectivo fue la clave del éxito, con defensa ordenada, buena lectura del juego rival y la capacidad de cerrar los parciales con determinación, especialmente en los ajustados segundo y tercer set.

Con este triunfo, Mintonette logra su primera victoria de la temporada y respira en la clasificación. Los almerienses son ahora antepenúltimos, con los mismos puntos que Grupo Alfil Marbella Costa del Voley, que cayó ante Conqueridor Valencia (25-10, 23-25, 25-22 y 25-19). Por su parte, Parla y Almendralejo Extremadura ocupan las dos últimas posiciones de la tabla sin haber estrenado aún su casillero.

El calendario no da tregua y el conjunto almeriense deberá visitar a Parla el próximo domingo a las 13:30 horas en el Polideportivo La Cantueña, un duelo directo por la permanencia que podría permitir a los de Berenguel dar un salto en la clasificación si logran enlazar dos victorias consecutivas.

Segunda victoria

La jornada fue especialmente positiva para el voleibol almeriense, ya que el AVG 2008 sumó también una nueva alegría. El conjunto femenino dirigido por Israel Rodríguez logró su segunda victoria consecutiva en la Primera División Femenina, después de imponerse con claridad al UCAM Torrejón en el Moisés Ruiz, donde jugará el próximo sábado, desde las 17:00 horas, frente al Grúas La Variante Molina. El partido se resolvió por la vía rápida (25-20, 25-18 y 25-12) en un encuentro en el que las jugadores almerienses dominaron con solvencia todos los aspectos del juego.

Con este resultado, el equipo roquetero asciende a la tercera posición de la tabla, situándose a tres puntos del líder, el Voleibol Rivas, confirmando su excelente inicio de temporada y su firme candidatura a luchar por los puestos altos.