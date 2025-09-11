Mario García: «Me ilusiona ganar la Copa de Andalucía»

Bernardo Abril Almería Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:44 Comenta Compartir

Es muy simbólico que una de las estrellas del voleibol formativo andaluz de los últimos años comience su palmarés en categoría senior con la Copa de Andalucía, sobre todo si se llama Mario García. Para el almeriense, que en todo caso es todavía 'junior' de primer año, supondría cerrar un 'círculo perfecto' desde el que impulsar definitivamente su irrupción en la Superliga. Ambicioso, este Torneo 'Toño Santos', si es que Unicaja Costa de Almería lo consigue, es el principio de una lista: «Sí me hace mucha ilusión, obviamente, poder jugar la Copa Andalucía y conseguir el primer título de la temporada, pero lo veremos este fin de semana». Se jugará el domingo próximo, día 14, en Vélez Málaga.

Hasta ahora, lo resume rápido, «muy buenas sensaciones», cuando se refiere a su entrada en un equipo profesional del deporte al que ama desde pequeño: «es un grupo muy fuerte, con muchos jugadores que ya han tenido mucha experiencia en Superliga y en la selección absoluta, y a los jóvenes nos han acogido muy bien, así que estoy muy contento». De modo natural, estos últimos son su apoyo, «comparto mucho tiempo con Joaquín, con Jesús, con los más jóvenes», y tiene ya claros los referentes: «La verdad es que me fijo bastante en los que está en mi posición, sobre todo Fran Iribarne y Pepe Villalba, pero también mucho en Paquillo en cuanto a recesión, defensa, estar activo…, sí, me fijo mucho en ellos».

Su llegada, eso sí, se ha producido con la credencial de un bronce en el Campeonato del Mundo Sub-19, extrapolable a Unicaja Costa de Almería por varias cosas. Una es la fuerza del grupo, «me encuentro cómodo con la gente de mi generación de la selección», y otra es la experiencia, porque «sí que es verdad que hemos tenido mucha suerte de jugar muchos torneos internacionales, y eso nos va a venir muy bien para esta temporada en la Superliga». Un motivo más es precisamente la similitud en ambición: «Tenemos muy buena mentalidad, siempre vamos a los campeonatos pensando que podemos ganar, igual que la expectativa de este año en Unicaja Costa de Almería».

Una buena muestra de ello ha sido este Campeonato del Mundo: «Sabíamos que teníamos un grupo muy difícil, y, de hecho, al final tres de nuestro grupo estuvimos en las semifinales, pero nosotros íbamos pensando que podíamos estar en esa final y que podíamos conseguir el oro». Finalmente fue el bronce, «que está bastante bien, pero siempre, siempre queremos más», sentencia. También quiere ser un jugador importante el mismo año de su debut, y por ello se esfuerza en una «rivalidad sana». Lo explica: «Me gusta esta situación porque es la tercera semana de entrenamientos, pero sí, ya hay mucho nivel competitivo y estamos muy bien». Inteligente en pista y fuera de ella, su consigna es clara: «A disfrutar de esa rivalidad».

Presión sobre lo mucho que el 'mundo vóley' espera de él, ninguna: «Intento no pensarlo; yo al final juego al vóley, es lo que me gusta, es lo que llevo haciendo toda mi vida, e intento estar cómodo, divertirme y siempre estar ahí con una sonrisa y disfrutar». Grandes cosas le aguardan, con la aproximación a la experiencia internacional de clubes la semana próxima, frente a Benfica: «Me han dicho que impresionan las instalaciones que tiene allí en Lisboa, es un equipo de Champions, y son cosas que nunca he visto, así que estaré muy contento y con ganas de vivirlo y afrontar lo que se viene». A su favor, y a favor de todos los jóvenes debutantes, está una larga pretemporada, que les permitirá la aclimatación al juego real.

En ese sentido, una vez todo esté rodando y comience la campaña oficial, se puede ir a por todo y a por todas: «Yo creo que el techo nos lo ponemos nosotros, y lo que veo es un grupo muy fuerte; así que pienso que este equipo puede aspirar a todo esta temporada, la verdad». La receta, bien aprendida: «Vamos a trabajar con humildad, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y yo creo que podemos estar en lo más alto». En Pablo Ruiz, confianza plena: «Como es un entrenador joven y siempre ha trabajado con gente joven, es muy cercano, te entiende, te da tu espacio, te corrige, sabe cómo hablarte, así que muy bien». Además, «la verdad, está planteando los entrenamientos y el trabajo muy bien, porque notamos rápido la mejoría».