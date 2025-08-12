Jorge Fernández 'bendice' el proyecto verde 2025/2026

Bernardo Abril Almería Martes, 12 de agosto 2025, 22:35 Comenta Compartir

Es un privilegio para la afición almeriense tener por quinta temporada a Jorge Fernández, que corresponde con cátedra de voleibol y amor a todo lo que recibe: «Seguir ha sido una elección muy fácil; estoy muy feliz aquí y le tengo mucho cariño al club y a la ciudad, por lo que lo tenía claro desde un principio». Es además la fidelidad algo que lo define: «Siempre me han gustado proyectos de varios años y tener una cierta estabilidad en un mismo sitio, pero es verdad que nunca había estado tanto tiempo seguido en el mismo club, y eso solo pasa cuando estás realmente contento con lo que te aporta el club, la ciudad y el entorno; yo ahora mismo tengo la suerte de tener todo eso aquí en Almería».

Con razón asegura que se siente «una pieza importante en el club, y esa sensación también me gusta, ya que me hace sentir los colores de otra manera y solo puedo estar agradecido a Unicaja por la confianza que ha tenido en mí desde un principio hasta hoy», textual. Es de gran importancia contar con un jugador que sabe medir y poner el justo valor de las cosas: «El deporte es una montaña rusa, todas las temporadas son diferentes, las hay mejores y las hay menos buenas, pero todas te aportan algo diferente; aprender y seguir creciendo». Unicaja Costa de Almería «ha estado en lo más alto muchos años y yo he tenido la suerte de hacerlo también aquí, y es de las mejores sensaciones que puedes sentir cuando eres profesional, porque al final ves que todo el trabajo ha dado sus frutos y es un año perfecto, pero no siempre es así, y al final también es lo bonito del deporte, que todos puedan ganar».

Como lección a las categorías inferiores, «una de las cosas que he aprendido y tengo claras es que ganar es el premio, pero no quiere decir que si no lo haces sea un fracaso, porque haces las cosas de una forma un año y ganas, y al otro, haciendo exactamente lo mismo, no, porque depende de muchos factores externos que tú no puedes controlar, así que para mí lo realmente importante al acabar una temporada es sentir que has dado tu mejor versión cada día y que has hecho todo lo que está en tu mano para conseguir los objetivos, aunque muchas veces no se cumplan». El deporte «no tiene secretos, solo mucho trabajo, y así se estará en el camino correcto para conseguir los títulos».

Una institución como Jorge Fernández da opiniones con valor añadido, y es una gran señal para el proyecto 2025/2026 la 'bendición' del gallego: «Se ha formado un grupo muy bueno en todos los aspectos; en lo personal es magnífico, nos conocemos casi todos de pasar por la selección o de compartir clubes y ese valor humano será un factor muy importante para el trabajo del día a día; en lo técnico y lo físico es un grupo muy completo, muchos jugadores con una experiencia muy grande y jóvenes con muchas ganas de crecer y aportar». A eso suma que se trata de «un equipo con más alternativas que años anteriores, lo que nos va a ayudar mucho tanto en los entrenamientos como en los partidos».

Como consecuencia, «el techo del equipo es muy alto», sin que el central tenga la menor duda de que «se va a trabajar de la mejor forma posible para intentar llegar lo más arriba», con mención especial para Pablo Ruiz: «Está haciendo un muy buen trabajo, el año pasado lo confirmó y estoy seguro de que este año lo va hacer todavía mejor, y va a estar muy bien respaldado por Andrés, con el que tuve la suerte de coincidir como jugador y ahora en su nueva etapa estoy seguro de que va a dar su cien por cien para ayudar al equipo en todos los aspectos; le dará un plus al cuerpo técnico con sus ganas y su buen hacer». Respecto a su posición, «un grupo de centrales muy completo y equilibrado, dos de mucha experiencia y dos jóvenes con mucha proyección».

Sobre Borja, «nos conocemos muy bien y nadie duda de su calidad», sobre Aleix, «demostró el año pasado su buen hacer y sus ganas de ayudar en todo lo que necesite el equipo», y Joaquín «tiene condiciones para ser uno de los mejores centrales españoles en el futuro». Está claro que «es una mezcla ideal, porque las ganas de crecer de los jóvenes ayudarán a los veteranos a exigirse siempre, y los más jóvenes tienen un buen espejo donde mirarse». Es un ejemplo de las aspiraciones del equipo, que «tienen que ser las más altas posibles, independientemente de los rivales; para mí y para el club no pueden ser otras que intentar estar en todas las finales y luchar por todos los títulos, algo muy difícil, pero es la obligada».

Sabiamente advierte de que «ya veremos hasta dónde llegaremos, el tiempo nos pondrá en nuestro lugar, pero a día de hoy tenemos que pensar en ir a ganarlo todo», en un contexto de extrema complicación: «El resto también se ha reforzado muy bien; Guaguas es el gran favorito y mantiene prácticamente el mismo equipo, con algún refuerzo que sube todavía más su nivel, Soria cambia muchos jugadores, pero recuperan varios jugadores que dieron muchas alegrías, Manacor, la revelación de la temporada pasada, mantiene la mayoría del bloque, Valencia, casi con el mismo equipo, volverá a estar arriba también, Teruel va fuerte, Leganés recién ascendido, ha hecho un equipo muy competitivo…».

Profundo conocedor de la Superliga, continua analizando que «Melilla seguirá como en los últimos años, Tarragona subirá su nivel con respecto a la temporada pasada, Cisneros hace algún fichaje para salto de calidad y mantiene el bloque con algún fichaje… y así todos: no veo que ningún equipo esté peor que la temporada pasada». Dicho todo esto, «mi sensación es que la liga sigue subiendo de nivel año tras año, ya que prácticamente la mayoría se ha reforzado y ha incrementado su nivel, por lo que volverá a ser muy competitiva e igualada, en la que cada partido será muy exigente». Eso sí, es lo que prefiere una estrella como él, que aportará «todo lo que este en mis manos tanto dentro de la pista como fuera».

De hecho, espera el mejor Jorge Fernández: «Estoy en un momento con mucha experiencia y creo que eso es importante para un equipo, pero, sobre todo, quiero aportar lo mismo que intento siempre, que no es otra cosa que ser un ejemplo en el día a día con mi trabajo y mi comportamiento y, como siempre, dar lo mejor de mí en cada partido y cada entrenamiento». No existe otro camino para el gallego: «Dando mi 100%, pase lo que pase estaré satisfecho». Y luego está el Moisés Ruiz: «Espero que nos sigan apoyando como siempre hacen, que nos ayuden en los momentos más complicados, ya que son una parte muy importante para nosotros y para que las cosas salgan bien, y espero que vivamos grandes tardes de vóley».