Jaime Nava elogia el Nuevo Juan Rojas y el proyecto social de URA

Cuando Jaime Nava pisó en la tarde de este lunes el flamante césped del Campo Municipal Juan Rojas, deseó hacerlo vestido de corto y disfrutarlo al máximo como el jugador de rugby que siempre será. Internacional por España en las modalidades de VII y XV, es un asiduo en las convocatorias de la selección sspañola. Capitán de la misma y con 79 caps, es el segundo jugador con más internacionalidades de la historia del equipo nacional. Se sabe sobradamente que en el 'deporte oval' no hay cabida para el prefijo ex, que nadie es capaz de retirarse definitivamente, como tampoco se le da a la discriminación de ningún tipo. No es solamente que todo el mundo pueda jugar, sino que a todas las piezas del equipo se les da igual importancia. Valga el claro ejemplo de Niel, un jugador de Unión Rugby Almería Clan de 70 años, pura alegría junto a su inseparable Barragán y que fue el más veterano en jugar el último Mundial de Rugby Incluso, celebrado en la ciudad irlandesa de Cork.

Ambos, Niel y Barragán, fueron los encargados de envolver a Jaime Nava de cariño a su llegada al templo del rugby almeriense, acompañado por Antonio Jesús Casimiro, recibido por Miguel Palanca y arropado por la cantera de Unión Rugby Almería, por URA Clan, por los usuarios de FAISEM y por los internos del Centro Penitenciario El Acebuche. A esa hora se estaban compaginando los entrenamientos de las categorías inferiores y el desarrollo de una masterclass de rugby inclusivo, preámbulo perfecto para la segunda edición del Foro de Deporte y Salud Mental de Canal Sur. Nava 'alucinó' con la instalación almeriense, calificándola como «uno de los mejores campos de España», además de también sentirse abducido con el ambiente, «impresionante labor la del club».

Concienciación

De hecho, Casimiro subrayó que «el Ayuntamiento colabora para concienciar sobre los beneficios del ejercicio físico en la prevención de enfermedades mentales y, a su vez, también como terapia, como tratamiento para estas personas que tienen ya cualquier enfermedad de este tipo». Por ello, «ha sido realmente maravilloso compaginar en el Juan Rojas una práctica de rugby junto a internos de El Acebuche y el equipo de URA Clan que en breve se marchará a su cuarto Mundial Inclusivo, así como por otro lado la cantera, escolares y jóvenes de iniciación deportiva». Finalizó definiendo la jornada como «preciosa», destacando su finalidad de «potenciar la inclusión real».

Miguel Palanca, presidente de Unión Rugby Almería, después de contextualizar la actividad en el foro organizado por Canal Sur y agradecer la participación en la misma tanto de El Acebuche como de FAISEM, bajo la coordinación de URA Clan, destacó la valoración de Jaime Nava sobre el nuevo Campo Municipal Juan Rojas, «se ha quedado alucinado» y su cercanía. «Ha estado un rato con la Escuela, otro rato con la Academia, ha disfrutado mucho con la masterclass inclusiva, ha visto las instalaciones y se ha quedado maravillado…, o sea que, como siempre, podemos presumir de tener uno de los mejores campos de Andalucía y de España, y para nosotros una alegría recibir a una persona de rugby».

Encantados

El presidente del equipo cruzado almeriense se queda con que «los niños han estado encantados de saludar a todo un mito de su deporte como es él», un espaldarazo más para la captación de menores en todas las categorías, como también lo es para el inclusivo la gran suma realizada por Adolfo Cangas, catedrático de Psicología de la UAL. «Esta es una actividad muy inclusiva; el rugby promueve muchos valores que no tienen otros deportes, como son el compañerismo, que se adapta a todos los perfiles, el buen ambiente en general que hay… y encima en Almería tenemos un club muy potente que está promoviendo desde hace muchos años la inclusión, con muchos chicos y chicas diversos».

A su juicio, «encaja muy bien el perfil, por ejemplo, de salud mental, que es donde más estamos nosotros trabajando: un deporte, que sea al aire libre, en unas instalaciones magníficas como las que tenemos aquí… eso contribuye a que sea una actividad muy antiestrés, podríamos decir, y que te cambia el estado anímico y ayuda a aliviar los problemas que se puedan tener relacionados con la ansiedad, la depresión, temas de soledad…, o sea, que es un deporte como muy completo y muy adaptable para todo el mundo». Cangas consideró que esta actividad «ha sido la mejor antesala al foro, que va a tratar temas del deporte en general que de un modo transversal están ayudando a aliviar dificultades que tienen que ver con la salud mental y otros problemas».

URA Clan ha sido premiado en este segunda edición del Foro de Deporte y Salud Mental, en concreto en el I Reconocimiento a la promoción del deporte en la salud mental. Emilia Paunica, Guillermo Pérez, José Ortiz, Juan Antonio Varona, Medina Cantalejo y el Poli Ejido también han sido reconocidos.