Un homenaje a leyendas del boxeo en Roquetas de Mar El evento se realizará el próximo 11 de octubre en el Hotel Playadulce y las entradas generales cuestan 20 euros

El 11 de octubre de 2025, Aguadulce se convertirá en el epicentro del boxeo almeriense con la celebración del mayor evento pugilístico del año en el Hotel Playadulce. Organizado por InterGym Aguadulce y el C.D. Team Terrible, esta velada promete fusionar la gloria del pasado boxístico de Almería con las ilusiones de una nueva generación de talentos.

Bajo el lema «Boxeo, boxeo y más boxeo», el evento busca revivir los años dorados del pugilismo provincial, cuando la selección almeriense dominaba el panorama amateur español y sus campeones nacionales inspiraban a barrios enteros.

Un homenaje a las leyendas y un escaparate para las promesas

La velada, programada en la víspera del Día de la Hispanidad, no solo será una noche de combates, sino una celebración de la rica historia boxística de Almería. Los organizadores han diseñado un evento que rememora los días en que la selección almeriense infundía respeto en cada localidad, con púgiles locales que formaban el núcleo de la selección nacional y se convertían en ídolos para sus comunidades.

«Queremos que Almería vuelva a posicionarse alto en el panorama boxístico amateur español», afirmó un portavoz de InterGym Aguadulce, destacando la misión de recuperar el prestigio perdido.

El cartel, aún por desvelar en detalle, presentará a una selección de los mejores jóvenes talentos de la provincia, quienes compartirán el ring bajo la atenta mirada de ex púgiles y leyendas almerienses. Este encuentro generacional busca inspirar a la afición y consolidar la formación de una nueva selección almeriense que pueda devolver al boxeo local su lugar en la élite. «Es una oportunidad para analizar el presente y soñar con el futuro del boxeo en nuestra tierra», añadió la organización.

Un evento con glamour y pasión

La velada en el Hotel Playadulce promete un ambiente único, con mesas VIP para seis personas frente al ring, garantizando una visión privilegiada por 60 euros (entrada, aperitivo y cena preparada por el hotel, sin catering).

Las entradas generales están disponibles por 20 euros, pero el aforo es limitado, por lo que se recomienda reservar con antelación al número 697733468. Empresas interesadas en apoyar el evento también pueden contactar al mismo número para patrocinios, reforzando el carácter comunitario de la iniciativa.

Almería vuelve al ring

La noche del 11 de octubre en el Hotel Playadulce será más que una velada de boxeo: será un canto a la historia y al futuro del pugilismo almeriense. Con jóvenes talentos dispuestos a dejarlo todo en el ring y el eco de las leyendas que marcaron una era, el evento invita a la afición a unirse a esta «ilusión» colectiva.

«Almería quiere posicionarse alto, y solo hay una manera: boxeo, boxeo y más boxeo», proclaman los organizadores. Reserva tu entrada al 697733468 y sé parte de una noche que promete hacer historia en el noble arte. Con el respaldo de Cesarcontact Equipment Manuel César Alcalde