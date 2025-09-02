La exposición 'Leyendas Olímpicas' se amplía hasta el 27 de septiembre en el Yacimiento Barrio Andalusí Enmarcada en el XX aniversario de los Juegos Mediterráneos, incluye todas las Antorchas Olímpicas originales desde 1968 y otros objetos icónicos, originales o firmados

Bernardo Abril Almería Martes, 2 de septiembre 2025, 13:59

Llega septiembre y se renuevan los planes y uno que no puede faltar en nuestra agenda de ocio es la visita a la exposición 'Leyendas Olímpicas', que se ha ampliado una semana y se podrá visitar hasta el 27 de septiembre en la sala de exposiciones del Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí de Almería. La muestra está pensada por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Ciudad Activa, y el Museo del Deporte, en el marco de las conmemoraciones del XX aniversario de la celebración de los Juegos Mediterráneos de Almería 2005.

La exposición incluye una réplica de la primera Antorcha Olímpica de la historia, la de los Juegos de Berlín 1936, en una edición especial creada para su conmemoración durante los Juegos de Munich '72. El resto, desde México '68, las antorchas originales de los Juegos Olímpicos de verano, hasta la última de París 2024 comparten espacio con objetos originales de atletas participantes, carteles de antiguos Juegos y otras piezas de iconografía olímpica. La exposición está producida por el Museo del Deporte.

Las Antorchas van acompañadas de prendas y recuerdos de atletas nacionales e internacionales que han sido protagonistas de sus respectivos Juegos. Así, las personas que visiten la muestra podrán contemplar una copia del diploma olímpico que logró Mariano Haro en Múnich 1972, un uniforme original del Comité Olímpico Español de la época, el pantalón de Juan Antonio Corbalán representando la recordada plata olímpica en baloncesto en Los Ángeles 1984, el chándal de podio de la capitana del equipo de hockey Mercedes Coghen o la mítica mascota Cobi, iconos de los inolvidables Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

El siglo XXI tiene representación de atletas tan recordados como Theresa Zabell, y su camiseta de su segundo oro en Sídney 2000, David Cal y su chándal de podio rememorativo de su oro en Atenas 2004, José Manuel Calderón como representante de las dos platas olímpicas en baloncesto en Pekín '08 y Londres '12 a través de sus botas, Lydia Valentín y su chándal de los Juegos de Rio 2016, sus últimos disputados, Alberto Fernández, con el polo del oro en tiro en Tokyo '20 o el chándal de podio de María Pérez y Álvaro Martín, brillante oro olímpico en marcha en París '24.

Adicionalmente existe una sección de grandes Leyendas Olímpicas nacionales e internacionales de todos los tiempos, entre las que destacan las zapatillas de Usain Bolt, el maillot de Yelena Isinbayeva, el chándal de podio de Barcelona '92 de Fermín Cacho o la camiseta de los Juegos de Seúl '88 del mítico Edwin Moses. También se repasarán las últimas candidaturas olímpicas de Madrid, incluyéndose el dossier de la fallida candidatura de Madrid 2016.