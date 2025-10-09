Las Escuelas Deportivas Municipales Escolares de El Ejido arrancan con 3.500 niños Las actividades llegan a todos los núcleos de población del municipio acercando a los menores con una veintena de propuestas deportivas

Las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) para Escolares del Instituto Municipal de Deportes (IMD) han arrancado curso y lo han hecho una edición más demostrando la creciente demanda por parte de las familias ejidenses por potenciar la práctica deportiva en sus hijos.

Así, el curso 25-26 arranca con 3.500 niños inscritos repartidas entre la veintena de propuestas deportivas ofertadas para esta temporada, lo que supone un incremento en cifras con respecto a la pasada temporada.

La concejala de Deportes, María José Martín, subraya «la importancia de potenciar la práctica deportiva entre los menores porque además de ayudar en su desarrollo físico, también contribuye a su bienestar emocional, promoviendo su socialización y valores como el compañerismo, la deportividad y una competición sana».

Por ello, Martín destaca que «desde el IMD trabajamos para enriquecer y mejorar cada temporada la programación de las EDM y que den respuesta a las necesidades e inquietudes de nuestros menores, contribuyendo además a la dinamización del deporte en El Ejido».

La amplia variedad de deportes ofertada cuenta con hasta 20 modalidades que abarcan desde atletismo, baile moderno, baloncesto, ciclismo, fútbol 7, fútbol sala, gimnasia rítmica, gimnasia acrobática, multideporte, voleibol, escuela de naturaleza, judo, pádel, remo, piragüismo, tenis, taekwondo, triatlón, kárate y vela.

Propuestas que además llegarán a todos los núcleos del municipio, «para seguir avanzando así en la promoción de hábitos de vida saludable entre toda la población», ha subrayado la edil de Deportes.

Entre las sedes de este año se encuentran el Estadio Municipal de Santo Domingo; los pabellones de El Ejido, Balerma, Santa María del Águila, Las Norias y San Agustín; la Sala Polivalente de Matagorda; los centros educativos Bahía Almerimar, Almerimar, Ramón y Cajal, Laimund, Diego Velázquez y Ciavieja; los campos de fútbol El Palmeral de Balerma, Santa María del Águila y Las Norias; el Campo de Rugby de Almerimar; el Lago Victoria; el Club Náutico Almerimar; la Casa del Deporte; el Club de Tenis y las pistas de tenis junto al Campo de Rugby de Almerimar.