Cantera Sur impone su superioridad y vence con claridad a BM Herencia

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:06 Comenta Compartir

El Pabellón Polideportivo Villarta de San Juan fue testigo de un duelo intenso en la segunda jornada del Campeonato Estatal de Primera División Masculina, donde BMHerencia recibió al Club Balonmano Cantera Sur. Los locales llegaban con la necesidad de sumar para escalar posiciones tras un inicio complicado, mientras que los ejidenses mostraban desde el primer minuto la solidez que caracteriza al trabajo de su cantera.

Desde los primeros instantes, Cantera Sur impuso su ritmo con una ofensiva rápida y coordinada. Alejandro abrió el marcador a los 36 segundos, seguido por Martin Pacheco, que amplió la ventaja casi de inmediato. La defensa local no pudo contener las acometidas del equipo de Carlos Peral, pese a los esfuerzos de Guillermo y Rafael Moya, quienes lograron anotar dos goles cada uno.

BM Herencia: Fernández Galán (-), Daniel López (1), Óscar (-), Marius (-), Pedro (3), Romero (-), Tendero (2), Jonathan (2), Álex (-), Pablo Díaz (1), Raúl (-), Mauricio (1), Diego (1), Galán (1), Rafa Moya (4) y Álvaro Nieto (-). Exclusiones:Jonathan (2) y Marius (1). 16 - 27 Cantera Sur: Bravo (-), Campanaro (4), Martín Pacheco (3), Romera (1), José Antonio (2), Javier Andrés (3), Diego (-), Álvaro (-), Juan Diego (-), Salvador (2), Alberto (3), García Cáceres (3), Alejandro (3), Vieira (1) y Monteiro (2). Exclusiones:José Antonio (1) y Alberto (1). Parciales: 0-4, 2-5,3-8, 5-12, 7-14, 8-17 (descanso), 9-18, 10-21, 12-23, 13-24, 14-25 y 16-27.

Árbitros: Pablo González de la Iglesia y Samuel Prieto Merino. Amonestaron al ejidense Javier Andrés.

La actuación del ejidense García Cáceres destacó durante toda la primera parte, conectando pases y anotaciones que mantenían a su equipo al frente, mientras Campanario también sumaba goles importantes. La intensidad defensiva llevó a la exclusión de Jonathan Valero, afectando temporalmente el rendimiento del conjunto castellano.

En la segunda mitad, la presión de Cantera Sur no cedió. Otra exclusión local facilitó que José Antonio Bravo y Martín Pacheco encontraran espacios y consolidaran la ventaja para los ejidenses.

A pesar de los ajustes tácticos de BMHerencia, el equipo de la cantera mostró una organización ejemplar, manteniendo la diferencia sin mayores sobresaltos. Las intervenciones del portero Óscar Martínez fueron destacables, pero insuficientes ante el rendimiento colectivo del equipo rival.

El 16-27 refleja la superioridad de Cantera Sur, que se apoyó en un juego colectivo sólido, movimientos rápidos y una coordinación que demostró la calidad de su formación. José Manuel García Cáceres fue reconocido como el mejor jugador del partido por su visión de juego y su capacidad para generar oportunidades, desestabilizando a la defensa rival.

Este triunfo refuerza la posición de Cantera Sur en la competición y evidencia que la apuesta por el trabajo en equipo y la formación de la cantera comienza a dar frutos, dejando claro que su camino en la Primera está marcado por la constancia y la disciplina.

Los ejidenses son segundos, pero por diferencia de goles (+16) que favorece a Cajasur (+21), y tienen una cita, en teoría, cómoda para apuntarse la tercera victoria en este arranque liguero. Los ejidenses recibirán el sábado, en Las Norias, al One Edén Colegio San Francisco De Asís Mijas, que ha perdido sus dos partidos ante Aural Centros Auditivos Málaga (24-30) y Pozuelo (32-21).