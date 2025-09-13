Cantera Sur busca empezar con fuerza ante un Pozuelo que quiere ir paso a paso

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

El CBM Cantera Sur El Ejido se prepara para recibir esta tarde al Balonmano Pozuelo en el Pabellón Municipal de Las Norias, en un partido que promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada en la Primera Nacional, que arranca este fin de semana con gran expectación. El equipo ejidense, bajo la dirección de Carlos Peral, quien se hizo cargo del equipo a mitad de la pasada temporada, llega con la moral reforzada tras la victoria lograda el pasado 8 de septiembre frente al Melilla en un partido amistoso, en el que mostró una defensa sólida y una ofensiva eficaz. Este triunfo ha dejado entrever que la plantilla del Poniente está preparada para afrontar la temporada con ambición y que paso a paso el equipo se consolida como un aspirante firme a los puestos altos de la tabla.

Equipo consolidado

Cantera Sur El Ejido se ha consolidado como un equipo competitivo y de referencia dentro de la categoría, combinando jóvenes con talento local y jugadores con experiencia. Esta mezcla de juventud y veteranía permite al equipo mantener un alto nivel de juego y proyectarse como uno de los favoritos del Grupo F. La continuidad en el proyecto, junto con la confianza generada por la preparación veraniega, refuerza la ambición del club, que apunta a consolidarse entre los equipos punteros, con el ascenso como objetivo implícito, tal y como plantean la mayoría de conjuntos.

El equipo llega a este enfrentamiento con la motivación de medirse a un rival de cuidado, consciente de la importancia de empezar la temporada con buen pie. La plantilla confía en que jugar en casa y frente a su afición será un estímulo adicional para mantener el ritmo intenso que ha mostrado durante la pretemporada. La combinación de una defensa compacta y transiciones rápidas al contraataque será determinante para intentar imponer su estilo y aprovechar al máximo cada oportunidad que surja durante el partido, con la vista puesta en la victoria y en demostrar su capacidad de competir al máximo nivel.

Más allá del aspecto puramente competitivo, este encuentro supone una oportunidad para reforzar la identidad del club y consolidar la afición local, ofreciendo un espectáculo de calidad que puede servir de inspiración a nuevas generaciones de jugadores y aficionados. Con una plantilla sólida, motivada y con aspiraciones claras, Cantera Sur El Ejido buscará esta tarde una victoria que no solo reafirme su posición como referente del balonmano en la provincia de Almería, sino que también marque el inicio de una temporada en la que el equipo pretende dejar huella y seguir creciendo dentro de la Primera Nacional, consolidando un proyecto que ha demostrado consistencia, ambición y un compromiso firme con el deporte local.