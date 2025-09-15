Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cantera sur inicia la competición con fortaleza. Cantera Sur
Balonmano

Cantera Sur arranca lanzado para firmar un espeanzador inicio liguero

El equipo ejidense debuta con una victoria convincente ante el Pozuelo, mostrando solidez defensiva, pegada y autoridad

R. I.

Almería

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:09

Cantera Sur inició la temporada como había prometido, con autoridad, firmeza y la clara intención de ser protagonista en la lucha por el ascenso. El estreno liguero, en el Pabellón de Deportes Las Norias, enfrentó a los ejidenses con el Limobel BM Pozuelo de Calatrava en un partido que sirvió para confirmar sensaciones. Los azulinos, que ya venían señalados como uno de los equipos a tener en cuenta en el Grupo F de la Primera División Estatal, no dejaron lugar a dudas y vencieron por 29-24 en un encuentro controlado de principio a fin.

Cantera Sur;

Bravo (1), Pablo Manuel(-), Martín Pacheco (3), Antonio Romera (1), José Antonio (3), Javier Andrés (4), Diego (-), Álvaro (-), Juan Diego (1), Garrido(1), Salvador (1), Alberto (1), José Manuel(6), Alejandro (2), Vieira (1) e Iván (2). Excluidos:José Manuel y Diego. Descalificado:Vieira.

29:

-

24

Ponzuelo:

Salas (2), Daniel(1), Carlos (3), Jorge (1), Guillermo (-), Rodrigo (1), Jesús (1), Brian (2), Óscar (1), Herrera (9)Sanz (-), Moscarella (2), Cano (.-), Pinilla (-), Gonzalo (1) y Naranjo (-). Exclusiones:Pinilla, Guillermo, Jesús, Brian y Óscar.

  • Parciales: 2-0, 4-1, 7-3, 9-8, 12-7 16-10 (descanso), 18-10, 21-14, 24-16, 26-18, 27-19 y 29-24.

  • Árbitros: Juan Luis Gómez y Juan Marcos Sánchez.

Apenas habían transcurrido 49 segundos cuando Javier Andrés abrió el marcador con un tanto de calidad desde los seis metros. El gol fue el preludio de un dominio claro en el que José Antonio Bravo asumió protagonismo con varios lanzamientos certeros que ampliaron la renta. El portero visitante, Sanz, logró evitar que el marcador se abriera aún más con intervenciones de mérito, pero el empuje local era constante. Al descanso Cantera Sur ya mandaba con claridad, 16-10.

Más resistencia

En el segundo tiempo Pozuelo mostró más resistencia gracias a la efectividad de Jorge Pinto desde los siete metros y a la inspiración de Marcos Herrera, que encadenó varias acciones consecutivas para reducir diferencias. Pero Cantera Sur respondió con temple, manteniendo la solidez defensiva y apoyándose en las apariciones oportunas de Javier Andrés y de Martín Pacheco para asegurar el triunfo.

El 29-24 reflejó lo ocurrido sobre la pista, un Cantera Sur superior, que supo gestionar el ritmo y mantener la calma en los momentos clave. José Andrés brilló con luz propia, más allá de sus tres goles decisivos, mientras Bravo y la regularidad del bloque completaron una actuación coral que refuerza la candidatura ejidense al ascenso. Este primer paso sitúa a los azulinos en la senda correcta y envía un mensaje al resto de rivales de preparación para ser uno de los grandes de la categoría. En Las Norias ya se respira ilusión por un equipo que mira arriba.

