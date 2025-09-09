Borja Ruiz: «Que la liga nos diga dónde debemos estar»

Juanjo Aguilera Almería Martes, 9 de septiembre 2025, 23:03 Comenta Compartir

«Ahora mismo, está siendo una maravilla, porque también veníamos de años en los que no hemos tenido 15 jugadores como ahora, sobre todo de muy alto nivel, y estamos haciendo unos entrenamientos que, la verdad, están siendo un lujo». Borja Ruiz resumía así el arranque de la pretemporada de Unicaja Costa de Almería, mostrando un optimismo palpable que se refleja en cada frase. «Las sensaciones son muy buenas para llevar dos semanas y poquito», reconocía un central con un largo palmarés voleibolístico, aunque se mostraba prudente respecto a los objetivos a medio y largo plazo. «Vamos a ir partido a partido, porque todos los equipos se han reforzado muchísimo, pero nosotros hemos dado un paso al frente. Estamos muy ilusionados, va a ser un gran año, se va a trabajar duro y que la Liga nos diga dónde debemos estar», aseguraba, subrayando la importancia de consolidar la plantilla con la que cuenta Pablo Ruiz en este 'nuevo' Unicaja Costa de Almería y mantener la constancia en cada entrenamiento.

El central cartagenero valoraba especialmente la calidad del bloque que se ha formado esta temporada, algo que no siempre había ocurrido en años anteriores. «Estamos disfrutando desde el primer momento de un proyecto que se caracteriza por ser muy competitivo. Los entrenamientos están siendo un auténtico lujo; no todos los equipos pueden gozar de tener 15 jugadores de muy buen nivel y, por suerte, este año la plantilla es súper completa y estamos súper felices por ello». Destacaba también a los jóvenes que se han integrado en la dinámica del equipo. «Tenemos la suerte de poder contar con chicos que venían de quedar terceros en el Campeonato del Mundo sub-19, con un nivel impresionante, tanto Joaquín, como Mario, como Jesús. Se nota cuando competimos, porque tenemos una plantilla extensa y con una calidad altísima», explicaba, resaltando la combinación de juventud y experiencia como una de las grandes bazas del equipo. Y todo eso es algo que se aprecia en cada sesión de entrenamiento, donde se aprecia una unión y un compromiso que no se veía en las últimas temporadas.

Ilusión

Mirando al bloque en su conjunto, Borja Ruiz subrayaba la ilusión que le generaba contar con compañeros de gran trayectoria. «Me hace especial ilusión y estoy muy, muy contento con que esté Fran Iribarne. Está en casa, es muy amigo mío y también por el nivel que trae tras todos los años que ha estado en el extranjero, que le han hecho madurar muchísimo como jugador. Para nosotros es un lujo». Igualmente, destacaba a Ángel Rodríguez, un español que ha llegado tras dar buen rendimiento en Ligas europeas. «Personalmente me gusta mucho porque creo que es un opuesto al que no se le ha dado el valor que tiene, a pesar de ser un pedazo de jugador. Donde haya estado ha jugado súper bien y ha sido el mejor anotador. Tiene un nivel realmente alto y aquí lo va a demostrar, y aunque no lo necesita, va a callar muchas bocas». Borja repasaba cada refuerzo con entusiasmo, señalando que «es un lujo tener a todos estos jugadores», mencionando a Pepe Villalba, «sabemos los años que ha hecho en Soria, realmente buenos, destacando entre los mejores receptores de la Liga», y sobre Mikko Räsänen, «es un refuerzo muy fuerte en ataque». La guinda la ponía Jesús Ríos. «Me ha sorprendido mucho, porque a Bernardo ya lo conocía de todos los años que he jugado contra Benfica, pero Jesús tiene un talentazo y aporta muchísimo. Antes de venir Bernardo entrenábamos solo con Jesús y ha sido un lujo ver cómo toma decisiones correctas, se equivoca muy poquito, es bastante preciso… así que este año pinta muy bien, destacaba.

Exigencia

Borja Ruiz también incidía en la exigencia del trabajo que hay detrás de la preparación. «Todo esto requiere muchísimo esfuerzo. Lo estamos haciendo muy bien, pero está siendo durísimo», reconocía, para después subrayar el sentimiento de ilusión y compromiso con el equipo. «Estamos poniendo todo el esfuerzo para intentar estar en los puestos de arriba». Además, analizaba la particularidad de esta pretemporada, más larga que de costumbre. «Es una pretemporada de dos meses y todos los equipos van a llegar con un gran rodaje y con mucho entrenamiento, por lo que se equilibra todo. Antes los equipos empezaban el 1 de septiembre y a la primera jornada se llegaba con cuatro o cinco semanas de preparación». Para Ruiz, la planificación más larga tiene ventajas evidentes. «Unicaja Costa de Almería llegará con el cien por cien de sus capacidades al primer partido de Liga», afirmó con gran seguridad.

Finalmente, reflexionaba sobre la responsabilidad que supone ser un jugador de referencia en un proyecto como este. «Larga la pretemporada, pero es positivo», decía, consciente de que su experiencia le permite asumir esa responsabilidad con tranquilidad. «Presión no, pero sí la responsabilidad de ser un jugador importante para Unicaja, de rendir al nivel que se me requiere, y creo que por eso el club me mantiene aquí. Pero presión como tal no tengo, porque llevo 17 años jugando y siempre, cada temporada, la he afrontado así dando mi mejor versión e intentando rendir al máximo». Satisfecho de su trayectoria, pero con hambre de más, concluía. «Por suerte ha ido bien siempre durante mi carrera y no me puedo quejar, pero este año me hace una especial ilusión y daré un plus más que años atrás, que el equipo note mi mejor versión en cada partido y cada entrenamiento».