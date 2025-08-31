El baloncesto toma la Feria de Almería

R. I. Domingo, 31 de agosto 2025, 22:59 Comenta Compartir

El baloncesto como diversión, como espacio de convivencia y como un lenguaje común capaz de unir generaciones. Esa es la esencia que volvió a respirarse en el XVI Torneo Baloncesto 3x3 de Feria, una cita que año tras año se ha convertido en uno de los momentos más esperados del verano almeriense. Organizado por el club Adaba con el apoyo del Patronato Municipal de Deportes de Almería, el evento volvió a llenar de color y energía el pabellón Jairo Ruiz, convirtiéndolo durante una jornada entera en el epicentro deportivo y festivo de la ciudad.

La edición de este año batió récords de participación y demostró que el baloncesto no es solo un deporte, sino también una forma de vivir y de compartir. Desde primeras horas de la mañana, cuando los equipos llegaban con la ilusión intacta y las camisetas listas para saltar a la pista, hasta el último partido de la tarde, el pabellón fue un hervidero de entusiasmo. Más de 60 equipos se inscribieron en las diferentes categorías, desde el babybasket –en el que los más pequeños dan sus primeros pasos en el juego– hasta el siempre esperado y divertido 'mamá-game', que volvió a arrancar sonrisas y aplausos en cada acción.

220 jugadores

La competición, que combinó emoción y espectáculo, no dejó respiro. A lo largo del día se disputaron más de 110 partidos, con un total de 220 jugadores participando en una maratón deportiva que puso a prueba la técnica, el físico y el espíritu de equipo. Cada pase y cada canasta decisiva fueron celebrados por un público entregado, que llenó las gradas para vivir muy de cerca la magia del baloncesto 3x3, una modalidad que no deja de crecer y que encuentra en Almería un escenario perfecto para seguir consolidándose.

El ambiente festivo fue uno de los grandes protagonistas. La música, con un DJ en directo animando cada minuto de la jornada, puso banda sonora a los partidos más igualados y a los momentos de mayor emoción. Las canciones más escuchadas del verano se mezclaron con los botes de balón, el sonido de las zapatillas sobre el parqué y las ovaciones desde las gradas. Además, la presencia de un filmmaker y fotógrafo profesional inmortalizó los mejores instantes, capturando desde las jugadas más espectaculares hasta los abrazos tras cada triunfo y las sonrisas que se repetían en cada esquina del pabellón.

En las gradas, alrededor de 150 personas siguieron con atención y entusiasmo cada encuentro, creando un ambiente cercano, familiar y muy almeriense. Padres, madres, hermanos, amigos y curiosos disfrutaron de una tarde en la que el deporte se convirtió en el mejor pretexto para celebrar la convivencia. Los niños, con los ojos brillando al ver a sus ídolos de categorías superiores, se contagiaban del mismo entusiasmo que mostraban los veteranos que, en el 'mamá-game', demostraban que el baloncesto no entiende de edades ni de etiquetas.

Los premios

Cuando el sol ya caía y el pabellón empezaba a despedirse de la intensidad de la jornada, llegó el turno de la entrega de medallas. Los campeones y subcampeones de cada categoría recibieron el reconocimiento de todos, con aplausos, fotos y sonrisas que reflejaban el espíritu del torneo: competir, sí, pero sobre todo disfrutar. En cada podio improvisado se respiraba orgullo, no solo por los triunfos conseguidos, sino también por la experiencia compartida.

Desde la organización, el club Adaba no ocultó su satisfacción por el éxito de esta edición, agradeciendo la participación masiva y el apoyo constante de las familias que cada año apuestan por este formato de baloncesto como herramienta para fomentar el deporte base. «Eventos como este –explicaban desde el club– no sólo nos ayudan a acercar el baloncesto a los más jóvenes, sino que también fortalecen los lazos entre jugadores, familias y entrenadores, creando una verdadera comunidad alrededor de nuestro deporte».

Este 3x3 de Feria ha vuelto a confirmar algo que en Almería ya es evidente: el baloncesto es uno de los deportes más queridos y con mayor proyección en la ciudad. Su capacidad de reunir a niños, jóvenes y adultos en torno a una misma pasión lo convierte en mucho más que un simple torneo. Es una fiesta que año tras año crece, que suma nuevos participantes y que consigue que cada verano, durante un día, el pabellón Jairo Ruiz se convierta en un templo donde la diversión, el esfuerzo y la convivencia escriben su propia historia.

Y así, con la última canasta y los últimos aplausos resonando en las paredes del pabellón, el XVI Torneo Baloncesto 3x3 cerró una edición inolvidable. Una jornada que, más allá de los números, quedará en el recuerdo por lo que simboliza: el deporte como vehículo para unir, para compartir y para seguir demostrando que, en Almería, el baloncesto no solo se juega… también se vive con el corazón.