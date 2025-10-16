El Ayuntamiento refuerza su compromiso con la actividad física adaptada en el Colegio Princesa Sofía El concejal Antonio Casimiro ha visitado la piscina donde realizan los ejercicios acuáticos escolares con discapacidad, con monitores que proporciona el Área de Ciudad Activa

Bernardo Abril Almería Jueves, 16 de octubre 2025, 18:42

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha visitado hoy el Colegio Público de Educación Especial (CPEE) Princesa Sofía para conocer de cerca el desarrollo de la actividad deportiva que el Ayuntamiento impulsa en el centro: las sesiones de ejercicio acuático adaptado que se realizan semanalmente en su piscina.

Durante la visita, la directora del colegio, Luisa María Asensio Espósito, ha expresado su gran satisfacción por el apoyo del Ayuntamiento en esta iniciativa, que permite que el alumnado disfrute de una actividad especialmente beneficiosa para su bienestar físico y emocional.

«Gracias al Ayuntamiento podemos contar todos los martes o miércoles con monitores que realizan ejercicios en la piscina con nuestro alumnado. Estas sesiones suponen enormes beneficios, especialmente para los alumnos con distintas patologías, entre ellas TEA (Trastorno del Espectro del Autismo), que mejoran notablemente con el ejercicio acuático. Estamos muy contentos de que el concejal haya venido a ver el provecho que damos a estas instalaciones, que son tan necesarias», ha señalado la directora.

La piscina del centro fue reformada con una subvención municipal, que permitió la instalación de un nuevo sistema deshumidificador, una grúa adaptada y la renovación de paredes y losa, mejorando así la eficiencia, seguridad y accesibilidad de la instalación. Estas actuaciones han facilitado la continuidad de la actividad acuática adaptada, de la que se benefician directamente los alumnos y alumnas del centro.

Por su parte, el concejal Antonio Casimiro ha destacado la importancia de mantener esta colaboración. «Es una satisfacción comprobar cómo una actividad concreta, como estas sesiones de ejercicio en el agua, puede tener un impacto tan positivo en la calidad de vida de estos niños y niñas. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando al CPEE Princesa Sofía en todo lo relacionado con la práctica deportiva adaptada e inclusiva, dentro de nuestras competencias.»

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, reafirma su compromiso con una ciudad más activa, inclusiva y comprometida con la igualdad de oportunidades, acercando el deporte a todos los colectivos.