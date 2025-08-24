Los almerienses Darío Ruiz y Paula Navarro ganan el XXIII Torneo de Tenis de la Feria

R. I. Almería Domingo, 24 de agosto 2025, 12:38 Comenta Compartir

El deporte brilló con fuerza en la Feria de Almería 2025, que este año incluyó más de 40 actividades repartidas por toda la ciudad. El protagonismo fue para el tenis con la celebración del XXIII Torneo Sol de Oro del Circuito Nacional IBP, que coronó como campeones a los almerienses Darío Ruiz y Paula Navarro.

El torneo, disputado en las pistas de tierra batida del Club de Tenis Almería, contó con un nivel de participación elevado y un desenlace que reafirmó el talento local. Darío Ruiz, de solo 16 años y número 67 del ranking nacional, sucedió en el palmarés al también almeriense Carlos Ramos, consolidando el peso del tenis de la tierra en el panorama nacional.

Ruiz dominó de principio a fin. Superó en octavos a Nicoreli (6/1, 6/0), en cuartos a Dani Lorenzo (6/2, 6/2), en semifinales a Rafael Moreno (6/4, 6/3) y se proclamó campeón tras imponerse en la final al austriaco Keanu Elías Immler por 6/4, 4/2, en un partido que no llegó a completarse por la retirada de su rival por lesión.

En la categoría femenina, Paula Navarro desplegó un tenis sólido para proclamarse campeona absoluta. La final también terminó antes de tiempo debido a la lesión de su rival, María Oliver, que quedó como subcampeona de esta edición.

La jornada contó con la presencia de representantes de las entidades organizadoras y de miembros del Club de Tenis Almería, que destacaron el crecimiento del torneo y el buen ambiente que se vivió en las instalaciones durante toda la semana de competición.

El XXIII Torneo Sol de Oro IBP volvió a ser uno de los grandes atractivos deportivos de la Feria de Almería, consolidando una cita que cada verano reúne a jugadores de gran nivel y que refleja el creciente interés de la ciudad por el tenis.