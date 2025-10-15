La almeriense Tasy Dmytriv, ejemplo de superación y excelencia

R. I. Almería Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:10 Comenta Compartir

La nadadora Anastasiya Dmytriv volvió a situar a Almería en el mapa del deporte nacional después de recibir el Premio CSD-Carrera Dual 2024, un galardón que reconoce el doble mérito de quienes destacan tanto en el ámbito académico como en el deportivo. La joven, de apenas 17 años, fue distinguida en la categoría de deportistas en edad escolar por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en un acto celebrado en Madrid, presidido por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, y el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.

El nombre de Tasy resuena cada vez con más fuerza en la natación paralímpica internacional. Nacida en Lviv (Ucrania) y residente en Almería desde los dos años, forma parte de la nueva generación de deportistas que han roto barreras con talento, disciplina y una madurez impropia de su edad. Su candidatura fue presentada por la Comunidad de Madrid y el jurado destacó su «nivel de excelencia tanto en el plano académico como en el competitivo», dos terrenos en los que la joven nada con igual determinación.

De dulce

Su 2024 fue sencillamente brillante. En los Juegos Paralímpicos de París, Dmytriv conquistó tres medallas –oro en los 100 metros braza SB8 y bronces en los 200 estilos SM9 y en el relevo mixto 4x100 estilos–, resultados que la consolidaron como la gran revelación del equipo español en el macroevento celebrado en la Ciudad de Luz. Pocos meses después, en el Mundial de Singapur 2025, confirmó su hegemonía internacional con dos oros –en 100 braza y relevo 4x100 estilos mixto– y una plata en los 200 estilos. Antes de eso, ya había sumado metales en el Europeo de Madeira y en el Mundial de Manchester, donde subió al podio en todas las pruebas que disputó.

Su progresión ha sido meteórica desde que, con apenas 12 años, debutó en el Campeonato AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, donde fue segunda en su estreno y dominadora absoluta en las cuatro ediciones posteriores. Su debut internacional llegó en el Mundial de Madeira 2022, donde sorprendió con un oro, una plata y un bronce, marcando el inicio de una carrera que no ha dejado de crecer. Desde entonces, Tasy ha hecho de la constancia su mejor aliada y del agua su territorio natural.

Doble reconocimiento

El Premio CSD-Carrera Dual subraya además su faceta menos visible, la de una estudiante responsable que compagina los entrenamientos de alto nivel con un rendimiento académico ejemplar. En un entorno donde el sacrificio diario es la norma, la nadadora almeriense ha demostrado que el éxito deportivo no tiene por qué ir reñido con la formación. «Tasy representa los valores que queremos destacar: esfuerzo, constancia y equilibrio entre el deporte y los estudios», afirmó durante la entrega la ministra Pilar Alegría, que puso en valor su ejemplo «para toda una generación de jóvenes deportistas».

El reconocimiento llega en un momento de madurez deportiva para Dmytriv, pese a su juventud. La nadodora almeriense se ha convertido en referente para las nuevas promesas del Equipo AXA de Promesas Paralímpicas, el mismo programa en el que ella dio sus primeros pasos. Su entrenador destaca su mentalidad ganadora y su capacidad para competir «con serenidad y determinación, incluso en las grandes citas». Más allá de los títulos, su historia es la de una niña que creció en Almería soñando con llegar a lo más alto y que hoy es símbolo de integración, esfuerzo y orgullo paralímpico.

Otros premios

El acto celebrado en la sede del CSD en Madrid contó también con la entrega del premio en la categoría universitaria al nadador Óscar Salguero, campeón en Río 2016 y medallista en Tokio 2020 y París 2024. Además, recibieron menciones honoríficas los deportistas Esther Fuerte (remo), Carlota Badorrey (hockey línea y hielo), Daniela Suárez (natación artística), Héctor Díez (patinaje), Tania Álvarez (piragüismo) y Marta García Rincón (halterofilia).

Pero el foco del día fue, sin duda, para Tasy Dmytriv. Su sonrisa, su serenidad y su determinación volvieron a iluminar el acto, reflejo de una deportista que representa mucho más que medallas. En ella se resume el espíritu del deporte: talento, esfuerzo y un camino recorrido a base de constancia. Con este galardón, el CSD no sólo premia a una campeona, sino también a una joven que encarna la esperanza y el futuro del deporte paralímpico español.