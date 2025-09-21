Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El equipo malagueño se impuso a RAHI-Sepisur Córdoba. FABM
Balonmano

Almería, tierra de 'cine' para Costa del Sol Málaga

El equipo malagueño se apunta en triunfo en la Copa de Andalucía de balonmano femenino, en un día en el que hubo merecido homenaje para Guillermo Plaza

R. I.

Almería

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:56

El Costa del Sol Málaga se proclamó campeón de la XXII Copa de Andalucía Sénior Femenina tras imponerse con claridad al RAHI-Sepisur Córdoba (25-18). La final, disputada en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo de Almería, vivió un ambiente de máxima expectación, donde las malagueñas reafirmaron su dominio en el balonmano andaluz.

El conjunto dirigido por Suso Gallardo inició su partido con mucha intensidad, marcando diferencias desde los primeros compases. La defensa malagueña se mostró sólida y dificultó las conexiones ofensivas del Adesal, con pérdidas de balón que terminaron en contraataques por parte de las costeñas. El marcador reflejaba al descanso un claro 16-10 a su favor, encarrilando así el objetivo de hacerse con el título en juego.

Tras la vuelta de los vestuarios, el RAHI-Sepisur intentó recortar diferencias lideradas por Zoe Turnes, quien sería la mejor del equipo de la Fuensanta y elegida posteriormente MVP de la final. Sin embargo, el ataque coral de las malagueñas –con protagonismo especial de Estela Doiro y Rita Campos– mantuvo a la cabeza a un Costa que, aunque no se le vio con el ritmo de la primera mitad, le valió para mantener distancias. A falta de diez minutos, el 21-15 dejaba prácticamente sentenciado el partido. Finalmente, el resultado de 25-18.

Merecido homenaje

Uno de los momentos más emotivos de la final fue el homenaje a una figura ilustre del balonmano en Almería, como es Guillermo Plaza. Rodeado de familiares, amigos e instituciones, la Federación Andaluza quiso reconocer toda una vida dedicada al balonmano, con una admirable trayectoria como entrenador al frente del mítico Ciudad de Almería –llevando al equipo a estar entre los grandes– y en otros clubes de élite nacional como Valladolid, Pilotes Posada o BM Granollers. Sin duda, todo un referente para el balonmano andaluz y especialmente, en Almería.

Guillermo Plaza recibió un merecido homenaje. FABM

La Federación Andaluza felicitaba al Costa del Sol Málaga por ganar la Copa de Andalucía y al RAHI-Sepisur Córdoba por el gran espectáculo que nos ha brindado en esta final. Asimismo, agradecieron al Ayuntamiento de Almería y la Diputación de Almería por hacer posible que esta Final se celebrara coincidiendo con el 20º Aniversario de los Juegos Mediterráneos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así va a afectar al tráfico la ampliación de las obras en el Paseo de Almería
  2. 2 «Se me han caído muchos mitos, pero nunca diré sus nombres»
  3. 3 A juicio un hombre acusado de estafar 63.000 euros a una pareja con supuestas apuestas deportivas en Almería
  4. 4 El Pleno aprueba la protección de zonas arboladas en El Ejido
  5. 5 El pulso del valor vence al tiempo y al miedo
  6. 6 Simulacros, talleres infantiles y carpas para finalizar la Feria de la Movilidad
  7. 7 Vox reprocha al PP el servicio ofrecido en los puntos de acceso de movilidad reducida en playas
  8. 8 Así va a afectar al tráfico la ampliación de las obras en el Paseo de Almería
  9. 9 Denuncian que el Ayuntamiento de Felix está convirtiendo el municipio en «una escombrera urbana»
  10. 10 La Asociación 250 Aniversario Roquetas de Mar abre nueva sede

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería, tierra de 'cine' para Costa del Sol Málaga

Almería, tierra de &#039;cine&#039; para Costa del Sol Málaga