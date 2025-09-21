Almería, tierra de 'cine' para Costa del Sol Málaga

R. I. Almería Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:56 Comenta Compartir

El Costa del Sol Málaga se proclamó campeón de la XXII Copa de Andalucía Sénior Femenina tras imponerse con claridad al RAHI-Sepisur Córdoba (25-18). La final, disputada en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo de Almería, vivió un ambiente de máxima expectación, donde las malagueñas reafirmaron su dominio en el balonmano andaluz.

El conjunto dirigido por Suso Gallardo inició su partido con mucha intensidad, marcando diferencias desde los primeros compases. La defensa malagueña se mostró sólida y dificultó las conexiones ofensivas del Adesal, con pérdidas de balón que terminaron en contraataques por parte de las costeñas. El marcador reflejaba al descanso un claro 16-10 a su favor, encarrilando así el objetivo de hacerse con el título en juego.

Tras la vuelta de los vestuarios, el RAHI-Sepisur intentó recortar diferencias lideradas por Zoe Turnes, quien sería la mejor del equipo de la Fuensanta y elegida posteriormente MVP de la final. Sin embargo, el ataque coral de las malagueñas –con protagonismo especial de Estela Doiro y Rita Campos– mantuvo a la cabeza a un Costa que, aunque no se le vio con el ritmo de la primera mitad, le valió para mantener distancias. A falta de diez minutos, el 21-15 dejaba prácticamente sentenciado el partido. Finalmente, el resultado de 25-18.

Merecido homenaje

Uno de los momentos más emotivos de la final fue el homenaje a una figura ilustre del balonmano en Almería, como es Guillermo Plaza. Rodeado de familiares, amigos e instituciones, la Federación Andaluza quiso reconocer toda una vida dedicada al balonmano, con una admirable trayectoria como entrenador al frente del mítico Ciudad de Almería –llevando al equipo a estar entre los grandes– y en otros clubes de élite nacional como Valladolid, Pilotes Posada o BM Granollers. Sin duda, todo un referente para el balonmano andaluz y especialmente, en Almería.

Ampliar Guillermo Plaza recibió un merecido homenaje. FABM

La Federación Andaluza felicitaba al Costa del Sol Málaga por ganar la Copa de Andalucía y al RAHI-Sepisur Córdoba por el gran espectáculo que nos ha brindado en esta final. Asimismo, agradecieron al Ayuntamiento de Almería y la Diputación de Almería por hacer posible que esta Final se celebrara coincidiendo con el 20º Aniversario de los Juegos Mediterráneos.