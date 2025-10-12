Almería revive el legado de sus Juegos Mediterráneos

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 12 de octubre 2025, 11:19 Comenta Compartir

Veinte años después de aquellos inolvidables Juegos Mediterráneos, Almería vuelve a colocarse en el centro del mapa deportivo andaluz. El Instituto Andaluz del Deporte (IAD) ha organizado unas jornadas formativas bajo el título 'Almería 2005: 20 años de legado en la organización de eventos deportivos', que se celebrarán el miércoles 29 de octubre en el edificio Espacio Alma. Una cita gratuita y presencial que reunirá a destacados profesionales, deportistas y comunicadores para analizar cómo los grandes eventos pueden transformar una ciudad y dejar huella más allá de lo deportivo.

En 2005, Almería vivió un punto de inflexión. Las instalaciones que nacieron como consecuencia de aquel macroevengto –el más plurideportivo celebrado en Andalucía y el segundo tras Barcelona'92–, el impulso institucional y la pasión ciudadana convirtieron a la provincia almeriense en referente de organización, modernización y proyección internacional. Dos décadas después, el legado sigue vivo en sus infraestructuras, en su tejido asociativo y en la vocación de seguir utilizando el deporte como motor social y económico. Con esa mirada, el IAD plantea un foro que no sólo rinde homenaje a aquella gesta, sino que impulsa la reflexión sobre los retos actuales de la gestión deportiva, la sostenibilidad, la innovación y el impacto social.

Aprendizaje y debate

El programa ofrece una jornada completa de aprendizaje y debate. Después de la acreditación y la bienvenida institucional –a cargo de representantes de la Consejería de Cultura y Deporte, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería, instituciones que permitieron que la Asociación de Periodistas Deportivos de Almería celebrara una gran gala en recuerdo de aquella cita–, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, abrirá el encuentro con una conferencia inaugural sobre 'La evolución de los grandes eventos deportivos del movimiento olímpico'. Su experiencia será, sin lugar a dudas, una mirada privilegiada desde la experiencia de quien ha estado al frente de los mayores desafíos organizativos del deporte español.

La segunda parte de la mañana se centrará en el diseño de experiencias deportivas memorables. Figuras como Vicente Añó Sanz, consejero delegado de los Juegos Mediterráneos Almería 2005; Jorge García Martínez, director de competiciones de la Federación Española de Triatlón; Josep Ponset Trench, de Beach Soccer Worldwide; Aitor Jiménez Marcén, director de la Andalucía Bike Race; y Jesús García Fernández, CEO de RPM Sports y la Titán World Series, compartirán las claves para planificar, ejecutar y consolidar eventos capaces de emocionar y perdurar. El debate estará moderado por el periodista Daniel Quintero.

El bloque final del foro abordará la relación entre medios de comunicación, relato e impacto social. Bajo el título 'Visibilidad, relato e impacto: medios de comunicación y deportistas en grandes eventos', se reunirán nombres de primer nivel. Son los casos de Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca; Roberto Gómez, referente del periodismo deportivo; y deportistas de élite como María Pérez, campeona olímpica y mundial de marcha; Pedro García Aguado, campeón olímpico y mundial de waterpolo o Juan José Salvador, que consiguió el subcampeonato en los Juegos Mediterráneos de 2005, en voleibol. La moderación correrá a cargo de Salvador Rodríguez, director de Canal Sur Almería y presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Almería, que aportará la perspectiva del periodismo andaluz.

Por qué

El objetivo de estas jornadas 'Almería 2005: 20 años de legado en la organización de eventos deportivos' va más allá del aprendizaje técnico. El Instituto Andaluz del Deporte busca reforzar la profesionalización de la gestión deportiva, fomentar el intercambio de experiencias y promover una reflexión profunda sobre el papel del deporte en la sociedad actual. Desde la organización, se subraya la importancia de entender los eventos no sólo como competiciones, sino como plataformas de identidad, inclusión y desarrollo sostenible.

Almería vuelve así a ser un punto de encuentro para gestores, técnicos, comunicadores, federaciones y estudiantes vinculados a la actividad deportiva. Un espacio donde el pasado sirve de impulso al futuro, recordando que aquellos Juegos Mediterráneos no fueron un punto final, sino el inicio de una historia que sigue escribiéndose dos décadas después, como lo demuestra todo el legado que aquel evento, considerado en su categoría como el de más calado que se haya celebrado a nivel internacional. De hecho, veinte años después, se habla de Almería 2005 como los mejores Juegos Mediterráneos de la historia.