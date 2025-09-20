Almería reúne a figuras ilustres de la medicina, el deporte y la cultura en la X Reunión Medicina y Deporte El encuentro contó con médicos de prestigio internacional, campeones del mundo, deportistas olímpicos y referentes culturales que compartirán su experiencia en un programa multidisciplinar

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:37 Comenta Compartir

La voz de la ciencia y la del deporte volvieron a encontrarse en el Teatro Apolo. Allí se celebró la décima edición de la Reunión Medicina y Deporte, un encuentro ya consolidado en el calendario nacional que subraya, con rotundidad, que la actividad física es una de las herramientas más poderosas para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. El acto, organizado por el Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Neurocirugía bajo la coordinación del doctor Antonio Huete, reunió a representantes institucionales, profesionales sanitarios y especialistas en la práctica deportiva, en un mismo escenario donde la divulgación y la innovación se dan la mano.

En el programa de la X Reunión Medicina y Deporte figuran nombres ilustres del mundo de la medicina, el deporte y la cultura como el doctor Antonio Huete, jefe de Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Torrecárdenas; Ramón González, doctor en Inteligencia Artificial y CEO de Robonity; el doctor Abdelmalik El Barkani, jefe de Unidad de Neurocirugía del Hospital Universitario de Melilla; el doctor Pedro Reimunde, neurocirujano del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo y profesor en la Universidade da Coruña; la concertista Susana Gómez, encargada de amenizar la reunión; el para-triatleta campeón del mundo Ricardo Marín; el exciclista, viajero y escritor Pello Ruiz Cabestany; el ciclista profesional Daniel Domínguez; el torero Emilio de Justo; el judoka Fran Garrigós, campeón mundial en 2023, tricampeón de Europa y medallista olímpico en París 2024; el empresario, conferenciante internacional y nadador de ultradistancia Jacobo Parages; el empresario y coach Álvaro Vizcaíno; el periodista y escritor Paco Aguado, además de ponentes y moderadores destacados como Marco Antonio Gamuz, Miguel Ángel Muro, Leandro Ricardo Saucedo, Cristóbal José Blanco, Armand Torrego, Javier Cabello y Francisco Laínez, entre muchos otros que conforman un programa multidisciplinar dedicado a la intersección entre deporte, medicina y cultura.

Salud

La inauguración oficial contó con la presencia del concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro; el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, y el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz. Todos coincidieron en la importancia de convertir la actividad física en un hábito de vida y en la necesidad de que las administraciones impulsen políticas que faciliten su práctica, no como un lujo al alcance de unos pocos, sino como un derecho que mejora el bienestar de toda la población.

El concejal Antonio Casimiro abrió la cita con un guiño visual, proyectando un vídeo que mostraba la transformación de Almería hacia un modelo de ciudad más activa, saludable y sostenible. «Desde el Ayuntamiento trabajamos para que hacer deporte no sea un privilegio, sino una oportunidad al alcance de todos, desde la infancia hasta la madurez, cuidando también la conexión con la naturaleza», expresó. Recordó además varios programas que encarnan esa filosofía, como Activa-Mente para mayores con deterioro cognitivo inicial, los talleres de gestión emocional en jóvenes deportistas, Entrena en tu barrio o el estudio conjunto con la Universidad de Almería sobre entrenamiento de fuerza en mujeres supervivientes de cáncer de mama.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, subrayó el respaldo continuado de la institución provincial a esta cita que cumple ya una década. «Creemos que la relación entre la actividad física y la salud es una de las mayores fuentes de bienestar para nuestra sociedad. Por ello, queremos dar las gracias al doctor Huete, el alma de este proyecto, y al Hospital Torrecárdenas por hacer posible un evento que sitúa a nuestra provincia como epicentro de la innovación en este ámbito», señaló. Escobar puso además en valor que la reunión se haya convertido en espacio de divulgación y formación, donde convergen ciencia, experiencias de deportistas de élite y nuevas líneas de investigación.

El delegado de Salud aportó una visión más humana al trazar un paralelismo entre el deporte de alto rendimiento y la lucha contra la enfermedad. «Lo mismo que un deportista se enfrenta a sus límites para superarse, un paciente lo hace para superar una enfermedad. Y en ambos casos, la actitud, la mentalidad y la fortaleza interior son decisivas», expusó. A su vez, destacó que encuentros como este son fundamentales para el trabajo conjunto entre profesionales sanitarios y del ámbito deportivo, que cada vez con más conexión.

La jornada contó también con la intervención de Felipe Cañadas, subdirector gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, que destacó la estrecha colaboración entre el hospital y el equipo del doctor Huete y defendió la necesidad de mantener viva esta alianza entre salud y deporte. En esa misma línea se expresaron los organizadores, convencidos de que la construcción de una sociedad más fuerte, sana y resiliente pasa por la unión de ambos mundos.

40 actividades

La X Reunión de Medicina y Deporte, además, se enmarca en la Semana Europea del Deporte que se celebra en Almería hasta el 28 de septiembre, con más de cuarenta actividades abiertas a la ciudadanía. Una forma clara de demostrar que ciencia, salud y práctica deportiva no son compartimentos estancos, sino caminos paralelos en beneficio de todos.