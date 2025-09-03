Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Albox estrena temporada en un campo de fútbol renovado

Las Ventas ha acogido este martes el 'Trofeo Luis David Sánchez Parra' tras las mejoras llevadas a cabo en las instalaciones deportivas

Bernardo Abril

Almería

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:45

El Club Deportivo Villa de Albox se alza con el 'Trofeo Luis David Sánchez Parra' en la puesta de largo de una temporada que promete ilusionante. El partido disputado en las renovadas instalaciones del Campo Municipal Las Ventas frente a la Peña Deportiva de Garrucha, se ha decidido en la tanda de penaltis después de 90 minutos muy disputados que finalizaban con un empate a dos.

El Trofeo Luis David Sánchez Parra cumple su cuarta edición y sirve para reconocer el trabajo del técnico de deportes del municipio y este año, además, para probar las mejoras llevadas a cabo en las instalaciones deportivas por parte del área de deportes del Ayuntamiento albojense.

Numerosos vecinos asistían al partido amistoso, el último antes del comienzo liguero este próximo fin de semana, y comprobaban la nueva imagen de las instalaciones deportivas tras la instalación de césped artificial en todo el perímetro que mejora la seguridad de los jugadores, técnicos y aficionados.

La actuación ha incluido la impermeabilización de las gradas de vestuarios, la pintura de gradas y de todo el recinto deportivo que luce ya un aspecto completamente renovado.

Las obras forman parte del compromiso adquirido por el actual equipo de gobierno para apoyar la labor del Club Deportivo Villa de Albox. La mejora de instalaciones se enmarca en la hoja de ruta diseñada junto a la directiva del club, que incluye la aportación económica municipal que en los últimos dos años se ha incrementado hasta alcanzar los 35.000 euros.

«Cuando asumimos el gobierno municipal nos comprometimos a mejorar las instalaciones deportivas donde nuestros niños y niñas juegan al fútbol cada día. Es lo que venimos haciendo, la última actuación ha sido este verano. Y además, aumentar el apoyo económico al Club para que los albojenses puedan practicar deporte en las mejores condiciones» explica la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso.

