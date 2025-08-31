Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rl futuro del ajerdez almeriense se congregó con los vetarnos en el Trofeo de Feria. IDEAL
Ajedrez

El ajedrez mueve ficha con el 39º Open Feria de Almería en el Círculo Mercantil

El torneo concentra a a grandes figuras, promesas emergentes y amantes del juego-ciencia en el emblemático recinto

R. I.

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:59

Almería volvió a situarse en el centro del tablero con la celebración del 39º Open de Ajedrez Feria de Almería 2025 que reunió a grandes figuras, jóvenes promesas y aficionados al juego-ciencia en el emblemático Salón Noble del Círculo Mercantil. Desde primera hora, el ambiente estuvo marcado por la concentración, el silencio estratégico y el respeto mutuo, elementos que siguen definiendo a un evento que, edición tras edición, se ha consolidado como uno de los más importantes del calendario provincial.

Durante toda la jornada, las mesas se convirtieron en escenarios de batallas tácticas en las que cada movimiento podía decidir el rumbo de la partida. El gran maestro Andrea Stella confirmó su favoritismo y se llevó el primer puesto tras una actuación brillante, seguido de David Jiménez y Hugo Guillen, quienes completaron un podio de enorme nivel. En el plano provincial, el mejor clasificado fue Pedro Ferrer (FM), acompañado en los puestos de honor por Roberto Lázaro y Avelino Moreno que también firmaron un gran torneo.

La cantera local volvió a dejar su huella con nombres que invitan al optimismo. En las categorías inferiores, los triunfos fueron para Amín Debbagh en sub 18, Mario Perals en sub 16, Pablo Carmona en sub 14, Alejandro Sosa en sub 12 y Elena Rosario en sub 10, mientras que en veteranos se distinguió a Fernando Espín y Julián Blanco. Además, en sub 1900 se impuso Antonio Fornieles;en sub 1700, Jorge A. Navarro, y como mejor jugador del club anfitrión destacó Javier Latre.

Organizado por el Club Deportivo Ajedrez Círculo Mercantil con el respaldo del Área de Ciudad Activa, el torneo volvió a demostrar que el ajedrez mantiene intacta su capacidad de atracción en la ciudad. Con un ambiente cuidado, partidas de gran nivel y una organización impecable, el Open volvió a ser una cita imprescindible que reafirma que, en Almería, el tablero nunca deja de estar en movimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Degüella a su mujer con un cuchillo en Roquetas de Mar
  2. 2

    «El tren se ha parado súbitamente y gritando nos pedían que nos bajáramos sin las maletas»
  3. 3 «No sé si me insultan por la calle porque siempre llevo los AirPods»
  4. 4 Condenado por agredir e intentar violar a su pareja tras verla hablar con otro hombre en un pub
  5. 5 Los nueve baños terapéuticos desde el 1 de septiembre
  6. 6 Saavedra exige al Gobierno actuar ante el caos ferroviario en Granada: «¿Qué más tiene que pasar?»
  7. 7 El litoral de Almería, en riesgo de perder hasta 25 metros de playa antes de 2050
  8. 8 Una ofrenda de fe y flores
  9. 9 Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en una piscina en Vícar
  10. 10 Los nueve baños terapéuticos desde el 1 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El ajedrez mueve ficha con el 39º Open Feria de Almería en el Círculo Mercantil

El ajedrez mueve ficha con el 39º Open Feria de Almería en el Círculo Mercantil