El ajedrez mueve ficha con el 39º Open Feria de Almería en el Círculo Mercantil

R. I. Domingo, 31 de agosto 2025, 22:59 Comenta Compartir

Almería volvió a situarse en el centro del tablero con la celebración del 39º Open de Ajedrez Feria de Almería 2025 que reunió a grandes figuras, jóvenes promesas y aficionados al juego-ciencia en el emblemático Salón Noble del Círculo Mercantil. Desde primera hora, el ambiente estuvo marcado por la concentración, el silencio estratégico y el respeto mutuo, elementos que siguen definiendo a un evento que, edición tras edición, se ha consolidado como uno de los más importantes del calendario provincial.

Durante toda la jornada, las mesas se convirtieron en escenarios de batallas tácticas en las que cada movimiento podía decidir el rumbo de la partida. El gran maestro Andrea Stella confirmó su favoritismo y se llevó el primer puesto tras una actuación brillante, seguido de David Jiménez y Hugo Guillen, quienes completaron un podio de enorme nivel. En el plano provincial, el mejor clasificado fue Pedro Ferrer (FM), acompañado en los puestos de honor por Roberto Lázaro y Avelino Moreno que también firmaron un gran torneo.

La cantera local volvió a dejar su huella con nombres que invitan al optimismo. En las categorías inferiores, los triunfos fueron para Amín Debbagh en sub 18, Mario Perals en sub 16, Pablo Carmona en sub 14, Alejandro Sosa en sub 12 y Elena Rosario en sub 10, mientras que en veteranos se distinguió a Fernando Espín y Julián Blanco. Además, en sub 1900 se impuso Antonio Fornieles;en sub 1700, Jorge A. Navarro, y como mejor jugador del club anfitrión destacó Javier Latre.

Organizado por el Club Deportivo Ajedrez Círculo Mercantil con el respaldo del Área de Ciudad Activa, el torneo volvió a demostrar que el ajedrez mantiene intacta su capacidad de atracción en la ciudad. Con un ambiente cuidado, partidas de gran nivel y una organización impecable, el Open volvió a ser una cita imprescindible que reafirma que, en Almería, el tablero nunca deja de estar en movimiento.