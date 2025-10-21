Más de 15.000 deportistas se suman a la 35º edición de los Juegos Deportivos Provinciales Son 76 municipios los que se suman al proyecto, considerado como referente del deporte andaluz

A. M. Almería Martes, 21 de octubre 2025, 13:49 Comenta Compartir

La Diputación Provincial de Almería ha presentado en la Escuela Pública de Golf 'El Toyo' la XXXV edición de los Juegos Deportivos Provinciales (JDP), un proyecto que cumple 35 años fomentando hábitos de vida saludable, convivencia y valores entre miles de escolares de la provincia.

El diputado de Deportes, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García, ha destacado que «los Juegos Deportivos Provinciales son uno de los proyectos de los que más orgullosos debemos sentirnos en la Diputación, porque representan el espíritu del deporte como herramienta educativa y de convivencia entre los municipios». García ha recordado que «en la temporada 2024-2025 participaron casi 16.000 deportistas en más de 420 convocatorias, lo que demuestra la enorme dimensión y vitalidad de un programa que sigue creciendo año tras año».

Asimismo, ha subrayado que «la Diputación Provincial de Almería es el motor que hace posible que este proyecto llegue a todos los rincones de la provincia, ofreciendo recursos, coordinación y apoyo técnico a los ayuntamientos para que miles de niños y niñas puedan disfrutar del deporte en igualdad de condiciones».

El diputado ha agradecido la implicación del Grupo Cajamar, de las federaciones deportivas andaluzas, de los centros educativos y, especialmente, de los propios jóvenes deportistas, «que son los verdaderos protagonistas y quienes dan sentido a esta gran iniciativa que une deporte, valores y futuro para toda la provincia».

En esta edición, el programa refuerza su compromiso con la educación en valores, la igualdad y la innovación deportiva, consolidándose como una herramienta estratégica para la cohesión territorial y el desarrollo social en el medio rural. La nueva edición contará con 42 modalidades deportivas, además de talleres y ligas educativas, encuentros recreativos y circuitos de promoción de base.

La XXXV edición de los Juegos Deportivos Provinciales ofrece una de las programaciones más amplias y diversas, con más de 42 modalidades deportivas que abarcan desde los grandes clásicos como baloncesto, fútbol sala, voleibol, atletismo o natación, hasta disciplinas emergentes y de carácter formativo como pickleball, escalada, espeleología, ciclismo o defensa personal. Además, se incluyen actividades de gimnasia rítmica y acrobática, tenis y tenis de mesa, frontón, balonmano y balonmano playa, así como deportes autóctonos y de aventura, configurando una oferta que fomenta la participación, la convivencia y los hábitos saludables en todos los municipios de la provincia.

Durante la pasada temporada, los JDP alcanzaron cifras récord con 15.555 inscripciones, una participación equilibrada entre hombres y mujeres, la implicación de 76 municipios y más de 30.000 participaciones en más de 420 convocatorias.

En el acto se han entregado los reconocimientos del 35 aniversario a las federaciones andaluzas de baloncesto, fútbol sala, voleibol y gimnasia, así como a las empresas Grupo Cajamar y Cooperación 2005 (Grupo Nexa) por su apoyo al deporte base y la promoción del 'Juego Limpio'. También se ha distinguido a los municipios de Bédar, Vélez-Blanco, Balanegra, Benahadux, Olula del Río y Cuevas del Almanzora por su ejemplo de comunidad deportiva.