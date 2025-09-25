Manuel Moreno Maya 'El Pele', Alfredo Tejada y Jesús Corbacho, en el Festival Pepe Polluelas

C.C. JAÉN Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:38 Comenta Compartir

Presentada la 53 edición del Festival Flamenco Pepe Polluelas, organizada por la Peña Flamenca de Jaén y que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato municipal de Cultura. Una cita cultural referente en la capital, que este año adquiere un protagonismo especial por celebrarse en el marco del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén el próximo 10 de octubre en el Teatro Darymelia y ser uno de los espectáculos más destacados de la Feria de San Lucas. La concejala de Presidencia, Cultura y Turismo, María Espejo y el presidente de la Peña Flamenca de Jaén, Alfonso Ibañez, acompañados por el vocal de la Peña Flamenca, Isidro Cabrera, asistieron a la presentación

La concejala de Presidencia, Cultura y Turismo, María Espejo, puso en valor «el compromiso municipal con la Peña Flamenca y con la celebración de este festival, uno de los más antiguos de la provincia». «Apostamos firmemente por perseverar y difundir un arte universal reconocido como Patrimonio de la Humanidad, garantizando su transmisión y disfrute para las generaciones presentes y futuras», enfatizó.

La edil aseguró que esa noche «podremos disfrutar del mejor flamenco posible, pues el cartel cuenta con un Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes como Manuel Moreno Maya 'El Pele' y dos ganadores de la Lámpara Minera, el galardón más prestigioso del cante flamenco, como son Alfredo Tejada y Jesús Corbacho».

Alfonso Ibáñez mostró su agradecimiento al Patronato municipal de Cultura «porque este año se ha volcado aún más con este Festival incrementando su presupuesto». Así, destacó que será «una noche histórica» por el perfil de sus participantes.

Perfiles

De 'El Pele', Alfonso Ibáñez subrayó que nació en Córdoba en el 54 y su apodo se lo puso Manuel Benitez 'El Cordobés'. «Es un privilegio tenerlo en Jaén» ha puntualizado. Ha grabado con Paco de Lucía, con Camarón y Vicente Amigo y ha actuado además con artistas internacionales como David Bowie o Prince, entre otros. Lo acompañará a la guitarra el Niño Seve.

Alfonso Ibáñez puso en valor la presencia de Alfredo Tejada que cuenta también con una gran trayectoria internacional y fue descubierto por Mario Maya, ya fallecido. Desde el 2007 trabaja con la prestigiosa compañía de Antonio Gades. Viene con la solvencia de un tocador de la casa como el sevillano Antonio Carrión. El presidente de la Peña Flamenca resaltado igualmente la presencia de Jesús Corbacho, «reciente ganador de la Lámpara Minera en 2024, año que fue cuando premiaron a esta Peña como la mejor de España». «Corbacho es la gran revelación del momento, una de las voces emergentes con más proyección del flamenco. Viene con el tocaor Juan Requena», matizó.

Completan esta programación el maestro Antonio Carrión, tocaor habitual en la Peña y en este festival, además de la cantaora loperana Julia Moreno 'La Debla' de Lopera, y los guitarristas Juan Campallo y Paco González. La presentación del evento correrá a cargo del periodista flamenco Juan Garrido. El diseño del cartel de esta edición ha sido elaborado por el propio presidente de la Peña Flamenca, Alfonso Ibáñez.

Las entradas para asistir a esta cita con el Festival de Flamenco Pepe Polluelas se pueden adquirir bien físicamente en la Peña Flamenca de Jaén, ubicada en la calle Maestra o a través de la plataforma de venta de entradas www.consiguetuentrada.com.