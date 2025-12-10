La Iglesia de Jaén honra la memoria de sus nuevos beatos

Este martes daba comienzo en la Catedral el triduo preparatorio ante la beatificación de 124 mártires de la Diócesis de Jaén, que se celebra este ... sábado, 13 de diciembre. El obispo emérito Ramón del Hoyo presidió este acto en el que también se entregaron las medallas de la Diócesis a los sacerdotes Antonio Aranda y Rafael Higueras.

Cabe recordar que fue el 9 de abril de 2016 cuando el entonces obispo, monseñor Del Hoyo, abrió la fase diocesana de este proceso martirial en la Catedral con una eucaristía.

En la primera jornada del triduo estuvieron presentes, junto a los fieles y algunos familiares de los mártires, miembros de las Delegaciones de la Causa de los Santos; Primer Anuncio Catecumenado y Catequesis; Misiones; Enseñanza; Apostolado Seglar; Religiosidad popular; hermandades; Cofradías y grupos parroquiales; Patrimonio Cultural; Medios de Comunicación; Santuarios, Peregrinaciones y Turismo; Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.

Las lecturas estuvieron participadas por el delegado de Enseñanza, Andrés Castro y una religiosa de la comunidad de las Hermanitas de los Pobres. El Evangelio lo proclamó el diácono Jesús Marchal.

En su homilía, Ramón del Hoyo mostró su satisfacción por que la Iglesia haya reconocido la causa de martirio de estos jienenses: «Aunque no todos estamos llamados al martirio cruento, como estos mártires, pero sí existe para todo cristiano un martirio incruento, no menos significativo e importante, siguiendo a Dios, fiándonos de Cristo. Se trata del testimonio silencioso y de ese servicio constante como cristianos a la verdad del Evangelio sin componendas, con realismo y con entrega callada día a día. Este martirio de la vida ordinaria es un testimonio importantísimo, en nuestra sociedad secularizada, que cada cristiano libra hasta el día de su muerte», recordó.

Antes de impartir la bendición, el obispo quiso tener un gesto de agradecimiento para los compositores del himno de la beatificación: el sacerdote Manuel Cámara, que ha compuesto la letra del himno y la del compositor Fernando J. Camacho, autor de la música, y que es, además director del coro marteño Amicitia que armonizó la celebración.

Medallas

Una vez concluida la celebración eucarística, se hizo entrega de las medallas de la Diócesis a los sacerdotes Antonio Aranda y Rafael Higueras por su labor en todo el proceso diocesano de la beatificación.

«Don Antonio y don Rafael acogieron esa invitación pontificia con una entrega generosa y perseverante. Cientos de viajes, entrevistas, documentos y testimonios fueron recogidos por ellos sin saber si algún día darían fruto. Pero el Espíritu Santo no deja de soplar ni de mover corazones; y hoy, gracias a su labor silenciosa y constante, contemplamos el fruto maduro de aquel esfuerzo al servicio de la memoria martirial de esta Iglesia», dijo el obispo de Jaén, Sebastián Chico.

Por último, Fernando J. Camacho interpretó el Himno de los Mártires al piano.