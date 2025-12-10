Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En el centro, Sebastián Chico y Ramón del Hoyo. Ideal

La Iglesia de Jaén honra la memoria de sus nuevos beatos

En la primera jornada del triduo se hizo entrega de las medallas de la Diócesis a los sacerdotes Antonio Aranda y Rafael Higueras

A. C.

Jaén

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 18:59

Comenta

Este martes daba comienzo en la Catedral el triduo preparatorio ante la beatificación de 124 mártires de la Diócesis de Jaén, que se celebra este ... sábado, 13 de diciembre. El obispo emérito Ramón del Hoyo presidió este acto en el que también se entregaron las medallas de la Diócesis a los sacerdotes Antonio Aranda y Rafael Higueras.

