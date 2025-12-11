La Guerra Civil en Jaén, a un 'click': crean un mapa con 150 refugios antiaéreos

Un mapa interactivo recopila los más de 150 refugios antiaéreos localizados en Jaén capital, con «información histórica rigurosa» que puede ser consultada por cualquier persona ... y que, además, facilitará su aprovechamiento como recurso turístico.

Así se puso de relieve este jueves en la presentación del proyecto 'Jaén bombardeada, la Guernica andaluza', una iniciativa del guía turístico Diego Álvarez Peirú con la colaboración del profesor de la UJA Santiago Jaén y del podcast 'Cucha! Qué podcast', además del apoyo institucional del Patronato Municipal de Cultura, según informó el Ayuntamiento en una nota.

El proyecto consiste en un mapa interactivo en Google Maps donde están registrados y geolocalizados todos los refugios de la ciudad, tanto públicos como privados o de particulares. Algunos, incluso, fueron construidos por empresas para proteger a sus empleados durante la Guerra Civil.

Álvarez explicó que el mapa permite acceder desde cualquier dispositivo a información histórica rigurosa sobre cada refugio. «Lo interesante es que cualquier persona puede pasear por Jaén, o estar fuera de la ciudad, pulsar sobre un punto del mapa y acceder a un blog donde encontrará las explicaciones del profesor Santiago Jaén sobre la historia y las razones de su construcción», señaló.

El equipo formado por el autor de este mapa, el historiador y los miembros de 'Cucha! Qué podcast' han decidido donar el proyecto al Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato Municipal de Cultura, para que pueda ser utilizado y desarrollado como recurso turístico.

La concejala de Cultura, María Espejo, que asistió al acto, agradeció tanto a la Universidad de Jaén como a Diego Álvarez su implicación «por esta gran idea» y por hacer partícipe al Consistorio «de un recurso turístico tan importante para la ciudad».

Además, subrayó el valor histórico y pedagógico de la iniciativa. «Nos enriquece como recurso turístico y al mismo tiempo nos permite recordar y aprender lo que ocurrió hace 80 años en Jaén y en estos refugios», comentó.

Igualmente, la edil apuntó que este proyecto pone de manifiesto que Jaén «no alberga solo patrimonio monumental exterior, sino también interior», punto en el que señaló la importancia de conocer las historias que se esconden en el subsuelo de la ciudad.

Por su parte, el historiador y profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales incidió en que el proyecto pretende poner en valor el patrimonio histórico de Jaén y convertirlo en un instrumento educativo para la ciudadanía.

Sensibilizar

«Queremos rescatar lo positivo de un periodo tan duro como la Guerra Civil, formar en valores democráticos y sensibilizar sobre lo que supuso este hecho histórico par la población», apostilló. El profesor detalló que, tras la investigación, se ha constatado la existencia de 150 refugios antiaéreos en Jaén: entre 35 y 40 públicos, 111 particulares y una decena construidos por empresas, como la antigua cervecera Alcázar, «que levantó un refugio para sus empleados en la plaza de Cervantes».

Además, Santiago Jaén destacó el potencial que albergan estos espacios «para conmover, generar empatía y acercar a la ciudadanía a quienes sufrieron las guerras», de manera que «su valor educativo es incalculable».