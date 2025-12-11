Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación del mapa interactivo. IDEAL

La Guerra Civil en Jaén, a un 'click': crean un mapa con 150 refugios antiaéreos

El proyecto permite acceder, desde cualquier dispositivo y de forma interactiva, a información histórica rigurosa sobre cada lugar

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 11 de diciembre 2025, 19:50

Un mapa interactivo recopila los más de 150 refugios antiaéreos localizados en Jaén capital, con «información histórica rigurosa» que puede ser consultada por cualquier persona ... y que, además, facilitará su aprovechamiento como recurso turístico.

