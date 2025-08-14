Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'El Fandi' durante una suerte de banderillas. Ideal

Un esperado cartel de toreros banderilleros para las fiestas de Baeza

Harán el paseíllo Antonio Ferrera, David Fandila 'El Fandi' y Manuel Escribano que torearán reses de la divisa de Antonio Bañuelos

Ángel A. del Arco

Baeza

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:57

Para este sábado a partir de las siete y media de la tarde está prevista una corrida de toros en Baeza con motivo de las ... ferias y fiestas en honor a la Virgen del Alcázar. Un cartel de toreros banderilleros formado por el extremeño Antonio Ferrera, el granadino David Fandila 'El Fandi' y el sevillano Manuel Escribano. Los toros previstos pertenecen a la ganadería burgalesa de Antonio Bañuelos.

