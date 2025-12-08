Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Güido escenificando su propia obra 'Loca'. J. A. G. M.

El dramaturgo navero Pedro Güido culmina su gran año con el éxito de 'Loca' y el premio Ciudad de Linares

El autor ha cosechado los mayores elogios con su libro, un innovador experimento teatral que realza la figura de Juana I de Castilla

José Antonio García-Márquez

Navas de San Juan

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:49

La concesión al dramaturgo Pedro Güido del Premio de Cultura Ciudad de Linares, otorgado por el Ayuntamiento linarense en reconocimiento a su brillante trayectoria en ... las artes escénicas, pone colofón al gran año literario de un autor que con su libro 'Loca' se ha mantenido a lo largo de los meses en el liderazgo en ventas dentro de la categoría de Teatro Medieval.

