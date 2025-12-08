El dramaturgo navero Pedro Güido culmina su gran año con el éxito de 'Loca' y el premio Ciudad de Linares

La concesión al dramaturgo Pedro Güido del Premio de Cultura Ciudad de Linares, otorgado por el Ayuntamiento linarense en reconocimiento a su brillante trayectoria en ... las artes escénicas, pone colofón al gran año literario de un autor que con su libro 'Loca' se ha mantenido a lo largo de los meses en el liderazgo en ventas dentro de la categoría de Teatro Medieval.

Pedro Güido, dramaturgo nacido en Navas de San Juan aunque habitualmente reside en Linares, ha cosechado los mayores elogios con su libro 'Loca', un innovador experimento teatral que realza la figura de Juana I de Castilla. Una obra y consiguientes escenificaciones teatrales acogidas con los brazos abiertos en los círculos literarios del país.

Según la concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de Linares, Susana Ferrer, el escritor navero recibe este galardón «por su amplio bagaje teatral, que incluye más de 30 obras escritas, así como su trabajo como director y actor, especialmente en escenarios como el Teatro Cervantes. Uno de los hitos de su carrera ha sido la obra 'Loca', que ha tenido un notable impacto cultural y ha logrado atraer público dentro y fuera de la ciudad».

Tras recibir la distinción, Pedro Güido manifestó que este reconocimiento es un abrazo que ofrecido por la ciudad de Linares: «El premio recae en mí, pero en el caben todas las personas con las que me he cruzado haciendo teatro: actores, actrices, técnicos de sonido e iluminación, músicos, bailarines…».

'Loca'

'Loca' ha representado una grata sorpresa en el ámbito literario del año que está a punto de finalizar. El libro da vida a una de las reinas más silenciadas de nuestra historia, Juana I de Castilla, recluida en un castillo durante más de medio siglo. Pedro Güido le otorga la voz que merece en un proyecto que no solo busca honrar su historia, también recuperar la figura tanto de la reina como de la mujer.

Güido manifiesta que se trata de una pieza teatral que busca desafiar las narrativas históricas tradicionales a través de una reflexión profunda sobre la figura de Juana I de Castilla: «Esta obra se convierte en un vehículo para explorar las verdades y manipulaciones que han rodeado su historia, invitando al lector a cuestionar lo que el relato nos ha contado. A través de una serie de escenas que combinan el drama, el amor y la tragedia, la obra plantea una visión diferente de la vida de Juana la Loca, porque mi tesis aborda la posibilidad de que fuera la víctima de un complot elaborado por su esposo Felipe el Hermoso y por su padre Fernando de Aragón. Este giro narrativo no solo busca rehabilitar la figura de Juana, también fomentar una reflexión crítica sobre el papel de las mujeres en la historia y cómo la verdad puede ser manipulada a lo largo del tiempo».