Alberto Lamelas se corona en Sabiote

ÁNGEL A. DEL ARCO Sabiote Sábado, 24 agosto 2019, 00:51

Un año más no podíamos faltar a la cita obligada con Sabiote y su festejo taurino. Me gusta acudir a este singular pueblo situado en la comarca de La Loma, en ese vértice maravilloso e inigualable de Úbeda, Baeza y Sabiote, marcado por el Renacimiento en un abanico de monumentos, rincones y lugares únicos, atrayendo a multitud de forasteros en un turismo de interior que dan vida a estos maravillosos pueblos.

Un lujo, un placer su paseo por sus calles bien conservadas, con unas espectaculares vistas desde sus murallas y miradores, destacando su Castillo, sus iglesias y monumentos que hacen de Sabiote cita obligada para el turismo de interior.

Un paseo agradable antes de la cita taurina ineludible, en una plaza de toros tan chiquita como coqueta, muy torera y por dónde han pasado algunos de las figuras más importantes de la tauromaquia. Grandes recuerdos me traen en mis primeros años de aficionado, acompañando a mi padre y viendo a Enrique Ponce en sus comienzos de novillero, viviendo con angustia el percance de 'Jocho', novillero con picadores a finales de los ochenta y actual subalterno en las filas del maestro Ponce, con una magistral actuación del doctor Rafael Fuentes, que le salvó la vida, la pierna y al torero en una operación con unas condiciones difíciles y adversas que lo encumbró como uno de los grandes cirujanos taurinos, en una trayectoria larga y exitosa que le ha granjeado la admiración y el respeto del mundillo taurino.

En la tarde de ayer y con un cartel muy para aficionados acudió un buen número de ellos, cubriendo alrededor de media entrada. No está mal, teniendo en cuenta las dificultades encontradas este año para encontrar una empresa y por ende un cartel atractivo y de garantías de éxito. Sabiote se caracteriza por su gusto al toro, nada de medias tintas, en toda su integridad y por ello siempre se busca una ganadería de prestigio y un encierro con un trapío importante, incluso superior a la categoría de la plaza. Este año no iba a ser menos, ganadería de 'Mollalta', una rama de Torrealta, toda una garantía, aunque finalmente no pudieron lidiarse, debido a una pelea entre ellos una vez desembarcados del camión que los transportaba. Corneados y heridos fueron reemplazados por un encierro del hierro segoviano de 'Los Derramaderos', que tuvieron una presencia correcta, dando un juego noble en un conjunto muy aprovechable por la terna.

Gran dimensión de Lamelas

El gran triunfador del festejo de ayer fue el torero de Cortijos Nuevos, Alberto Lamelas. Con el tercero de la tarde, primero de su lote, que no fue nada del otro mundo, le cuajó un excelente recibo capotero, luciéndose posteriormente en un quite por 'tafalleras'. El de Cortijos Nuevos demostró que posiblemente se encuentre en el mejor momento de su carrera, exhibiendo las virtudes que lo caracterizan, quietud de planta, zapatillas clavadas sobre el albero, enorme clase y verdad en su toreo.

Brindó al embajador de Angola en España, cuajando una faena que en ningún momento perdió el interés, al contrario, fue a más, destacando en derechazos y naturales, extraídos gracias a su capacidad de templar y llevar cosido en su muleta la noble, pero sosa y apagada embestida. Bien de verdad Alberto Lamelas, tumbando a su oponente de una gran estocada que le pusieron en sus manos las dos orejas y la Puerta Grande.

De nuevo se lució Lamelas con el capote en su recibo a su segundo astado, toro de buena condición, por noble y con calidad en su embestida. Lo vio claro el torero que desde el principio de su faena le ligó las series en una labor de enorme verdad e importancia. Se puso en el sitio donde los toros embisten, dónde también se asume mucho riesgo, pero a su vez tiene mucha importancia todo lo que se hace, ligando las series, mucho mejor por el lado derecho, sufriendo algún engancho por la izquierda que deslucía las series. El toro, muy agotado en la recta final, se defendió, tiró cabezazos, poniéndoselo difícil al torero que no se amilanó en ningún momento. Se metió entre los pitones en un final de torero valiente y entregado. Terminó con 'manoletinas' y una sensacional estocada poniendo un gran colofón a una gran tarde de Alberto Lamelas en Sabiote.

El primero en actuar fue el rejoneador Sergio Galán, que tuvo en primer lugar un toro que fue manso y noble. Le colocó dos buenos rejones de castigo, realizando un tercio de banderillas lucido, aunque casi todo al hilo de las tablas, debido a su mansedumbre manifiesta. Correcto el rejoneador en todo lo que hizo destacando con las cortas al final de su trasteo. Mató de medio rejonazo que fue suficiente para cortar la primera oreja de la tarde.

Gran actuación con el cuarto, aunque el principio no fue bueno por la condición de manso y aquerenciado de su oponente. Utilizó el temple como argumento para coser la embestida, llegando mucho con sus cabalgaduras a las cercanías del animal, poniendo en pie a un tendido entregado. Finalizó con tres cortas como mejor colofón, estropeándolo todo con un rejonazo final muy defectuoso, perdiendo la posibilidad de trofeos y por ende de la puerta grande.

Recetó Uceda Leal un gran ramillete de verónicas para recibir a su segundo enemigo, otro toro de noble condición y escasa fortaleza, siendo, sin miedo a equivocarnos lo mejor de toda su actuación

Con la muleta anduvo correcto, aunque no termino de llegar a un tendido que disfrutó de la pureza y limpieza de su toreo, aunque al conjunto le faltara la emoción necesaria que requiere la fiesta. Mató de buena estocada cortando una oreja a los méritos contraídos.

El segundo de la tarde, primero de la lidia a pie fue un toro de bonitas hechuras, aunque manifiestamente mostró una flojera prácticamente desde que salió de chiqueros. Quiso Uceda Leal estirarse a la verónica, algo, que consiguió a duras penas. Todavía no me explico que clase de dificultades vieron al animal la cuadrilla del matador madrileño, un sainete la brega y el tercio de banderillas, algo que contagio al diestro que anduvo desconfiado y por consiguiente la labor no pasó de discreta y de nulo lucimiento. Al menos mató bien, siendo silenciado en su primer oponente.

Corrida mixta en Jódar

El próximo 1 de septiembre se celebrará en la localidad de Jódar una corrida de toros mixta con motivo de su Real Feria de Septiembre.

Se lidiarán dos toros de la ganadería de Fermín Bohórquez para rejones y cuatro de Julio de la Puerta para el rejoneador Fermín Bohórquez y los matadores de toros Juan Serrano «Finito de Córdoba» y el sevillano Manuel Escribano.

El festejo organizado por la empresa Puerta Grande de Granada con la colaboración del Ayuntamiento dará comienzo a partir de las seis y media de la tarde.

Jódar cuenta con una plaza de toros moderna y funcional, celebrándose todos los años una serie de festejos taurinos que siempre han tenido una muy buena acogida por parte del público. Este año se ha apostado por un cartel mixto.