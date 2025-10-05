Un viaje en el tiempo sin salir de Terque La Jornada de Tareas y Oficios Antiguos regresa el domingo 12 de octubre con el objetivo de mostrar a las nuevas generaciones cómo se vivía en siglos pasados

Un grupo de mujeres muestra cómo era el proceso de envasado de la uva que partía desde Terque a medio mundo.

El tiempo de los artesanos, de los oficios va quedando en el olvido. Muchos de los objetos que utilizaban los hombres salían de pequeños talleres y tiendas o llegaban de la mano de oficios ambulantes. Hoy, la mayoría de las manufacturas nacen en fábricas e industrias donde las máquinas han sustituido al lento y primoroso trabajo de herramientas y manos de viejos artesanos.

En cualquier bajo de alguna casa, había un negocio, una tienda, un pequeño taller, lugares cercanos, de vecindad, de sabiduría donde te conocían, donde a veces te atendían de fiao. Cada oficio era un arte, que se aprendía tras años de experiencia, que comenzaba desde la niñez al entrar de aprendiz. Otros eran trabajos ambulantes. El lañador que daba una segunda oportunidad a fuentes y cántaros, el afilador que hacía sonar su inconfundible silbato, cuchillos, tijeras y navajas salían a su encuentro... Muchos de ellos han desaparecido –barrileros, lañadores– otros, han vivido en los últimos años la decadencia de sus oficios. Algunos se aferran a sus talleres, pues sus paredes guardan la vida, el alma, la sabiduría de sus oficios.

Recuerdan a sus maestros, viven sus oficios con gran orgullo, hacen su trabajo con entusiasmo, porque para ellos es el mejor oficio de la tierra. Al hablar de su trabajo se sienten altaneros como quien posee una virtud, un secreto.

Los Museos de Terque en su vocación de velar por el patrimonio etnográfico de la provincia, tanto de los objetos que custodia como de las experiencias y procesos que los generaron, intenta hacer una jornada singular, centrada en las demostraciones y ambientada en las primeras décadas del siglo XX. Así, de nuevo, Terque invita a viajar al pasado en la que es una cita imprescindible en el otoño almeriense.

La XXI Jornada de Recuperación de Tareas y Oficios antiguos regresa el domingo 12 de octubre, de 10 a 15 horas. El objetivo de este evento, recordaron desde la Asociación Amigos de los Museos de Terque, es la puesta en valor y el recuerdo de aquellas tareas, oficios o trabajos tradicionales que hoy han desaparecido o están en franco retroceso.

Los rápidos cambios sufridos en las últimas décadas por las formas de vida tradicionales han puesto en peligro de extinción y olvido tareas y oficios que fueron esencia de la vida cotidiana durante siglos y siglos. Se abandonan y, con ellos, se pierde un saber y un conocimiento ancestral, una cultura imperecedera que solo algunos viejos artesanos conservan en sus memoria y en sus manos.

Esta jornada, que persigue mantener su esencia viva, se celebra el segundo domingo de octubre –como es habitual– en las plazas y calles de Terque, un municipio que destaca por su especial ahínco en mantener vivos los recuerdos, en un marco rodeado por la iglesia y de uno de los conjuntos de casas mejor conservado de la provincia.

Hasta Terque llegarán artesanos de Alhabia, Sorbas, Huércal-Overa, Pechina, Berja, Alhama de Almería, Huecija, Laujar de Andarax y Almería, incluso de los granadinos pueblos de Otura y Ugijar.

Como marca la tradición, los trabajos relacionados con la agricultura parralera son el centro vertebrador de las actividades. Así, en la cita tendrán un hueco especial los procesos de elaboración de los tradicionales barriles para la uva de embarque o los trabajos del 'enfaenado' de la uva, como la limpieza y el envasado.

Pero las recreaciones no quedan ahí. Cada año nuevos oficios y trabajos se van incorporando. En total, se reproducen 34 dedicaciones diferentes, propias de los pueblos del pasado. Caminando por Terque, los visitantes se cruzarán con el pregonero o el afilador; verán cómo se eraliza una matanza o se elaboran cestas de cañas y esparto. El lavadero común estará, por supuesto, lleno y, además, este año llegan novedades como la bordadora de tul o el reparador de radios.

Inmaculada Carretero llegara desde Otura (Granada) para mostrar la tradición de bordar tul de seda natural. Ha continuado la tradición iniciada por su madre, Paquita Sánchez, que hace más de medio siglo, que llegó a tener un taller con más de 20 bordadoras en esta localidad.

A lo largo de su vida ha bordado a mano cientos de mantillas de Semana Santa, velos de novia, pañuelos de primera comunión y hasta manteles. Sigue utilizando para bordar los mismos bastidores que empleaba su madre hace décadas, de gran tamaño, además de los patrones de dibujos que heredó de ella: «Ese es uno de nuestros secretos, porque muy poca gente tiene bastidores tan grandes, de hasta incluso cinco metros, para poder bordar, por ejemplo, velos de novia».

Por su parte, Paco Pérez y Ramón el Beas, de los Alcázares y Puerto Lumbreras, mostrarán su trabajo como reparadores de radios antiguas. También expondrán los aparatos de radio de la colección del museo, algunos de ellos en funcionamiento.

El folklore estará representado por la Cuadrilla de Sorbas mientras que, los más pequeños, podrán aprender cómo se encalaban las paredes, una labor crucial para mantener las viviendas en perfecto estado.

Y, por supuesto, hay que sumar a vecinos y visitantes que para el evento visten trajes de época, aportándole a la jornada mucho color. En la Recuperación de Tareas y Oficios antiguos, quienes se dejen caer por Terque podrán visitar, además de las calles del pueblo, el Museo Etnográfico; el Museo Provincial de la Uva del Barco, el Museo de la Escritura Popular, La Modernista. Tienda de Tejidos, la Exposición temporal en la Cueva de San José ' Historias de la Televisión' y las exposiciones efímeras en la calle 'Ondas del Pasado. Exposición sobre la historia de la radio' y 'La imagen del Niño Jesús'.

La actividad esta organizada por la Asociación Amigos de los Museos de Terque y el Ayuntamiento de Terque, colaborando, además, la Diputación de Almería y Cajamar.

