«Las tradiciones van cosidas a nuestra alma de un modo que nadie puede anular»

Víctor Pérez Castro (Almería, 1986) es de esos nombres sin los que es imposible concebir la Semana Santa actual en Almería. Desde su atalaya en ... el podcast 'El Guardabrisa' y desde sus cuarteles en El Resucitado, este joven abogado es ya un 'sine qua non' de la Pasión según Almería. Ahora es aventura en el mundo de la literatura con una novela ambientada en la ciudad que tanto ama y en su Semana más grande.

–¿Qué tiene de especial nuestra Semana Santa?

–Nuestra Semana Santa, supongo que como todas, está llena de momentos especiales que la hacen única y de eso se nutre en gran medida esta 'Fiesta de los sentidos'. Son esos momentos los que te pellizcan el corazón y que no se pueden perder. El resto es el envoltorio, por muy necesario que sea.

–¿Qué tienen las tradiciones que son tan evocadoras?

–Conectan con nuestra esencia como personas. A unos nos toca la Semana Santa, a otros los toros, los carnavales… vivimos en un mundo que muchas veces nos quiere llevar en otra dirección, pero las tradiciones siempre vuelven porque nos conectan con lo que nos hace únicos y especiales. Van cosidas a nuestra alma de un modo que nadie puede anular.

–¿Por qué un libro?

–Es un sueño compartido por muchos: el de publicar un libro. Yo llevo escribiendo toda la vida, pero tengo una cualidad, que muchas veces es un defecto, y es que sintetizo demasiado, por eso nunca hasta ahora me había visto escribiendo un libro, por mucho que lo soñara. En esta ocasión, fue leyendo 'La pena alegre', de Jorge Bustos, cuando surgió la chispa y me asaltaba una idea tras otra hasta que todo fue cogiendo forma.

–Resulta la fusión de dos de sus pasiones: la imaginería en procesión y la literatura. ¿Se verán reflejados los cofrades almerienses?

-Sin duda, en mayor o menor medida estamos todos en el libro. El protagonista se llama Manu Tojeiro y, en sus ojos, vamos a ver y vivir lo que tocamos con nuestras manos cada Semana Santa. Son nuestras calles, nuestras cofradías y hasta personas reales de nuestra Semana Santa las que desfilan ante los ojos de Manu y conforman su vivencia en Almería.

–En su novela ¿por dónde pasa la carrera oficial?

–Bueno, debo decir que soy quizás el único cofrade a partir de un cierto grado de implicación en nuestra Semana Santa que ha defendido el paso por el Paseo. Bromas aparte, esto lo hemos defendido muy poquitos… No obstante, con la reforma que está sufriendo yo creo que nos podemos despedir del Paseo y del debate. Por lo que pudiera pasar, en la novela las referencias de carrera oficial son más a la Virgen del Mar y, especialmente, a la Catedral.

–Pregonero, locutor, abogado y asesor, escritor… ¿qué palo le queda por tocar?

–Y fundador de la Hermandad del Resucitado, que no es poca cosa ja,ja ¡Pero siempre quedan cosas por hacer! Es verdad que yo he tenido la suerte de vivir cosas muy bonitas y culminar algunos hitos allí donde han estado mis aficiones, aunque todavía me considero joven. Tengo algo de espinita clavada con el deporte, que en algunas etapas de mi vida ha sido fundamental, pero es verdad que el día tiene 24 horas y hay que descansar, iré buscando nuevos equilibrios, respetando siempre lo fundamental que es la familia y el trabajo.

–Cómo ha sido la acogida del libro?

–Es pronto, pero ya he recibido mucho cariño, que es algo muy reconfortante y que agradezco de corazón, porque el momento de lanzar un libro así da un vértigo tremendo. Los pocos que ya lo han leído o están en ello me transmiten que les gusta, que se lee con facilidad y que están descubriendo otra mirada sobre la Semana Santa de Almería o incluso cosas de ella que no conocían. Tiene mucho recorrido, pero la satisfacción es grande.

–¿Habrá segunda parte?

–La historia en sí creo que está culminada y tiene la medida justa, pero sí te reconozco que me ha encantado lo que he vivido con Manu Tojeiro y me encantaría darle una continuidad, donde sea un protagonista mucho más definido y con más acción. Me siento, por así decirlo, en deuda con él.