Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El escritor Víctor Pérez Castro
Víctor Pérez Castro | Escritor

«Las tradiciones van cosidas a nuestra alma de un modo que nadie puede anular»

El almeriense presentó ayer su novela 'La fiesta de los sentidos' en la antigua capilla del Hospital Provincial de Santa María Magdalena

Miguel Cárceles

Miguel Cárceles

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:03

Comenta

Víctor Pérez Castro (Almería, 1986) es de esos nombres sin los que es imposible concebir la Semana Santa actual en Almería. Desde su atalaya en ... el podcast 'El Guardabrisa' y desde sus cuarteles en El Resucitado, este joven abogado es ya un 'sine qua non' de la Pasión según Almería. Ahora es aventura en el mundo de la literatura con una novela ambientada en la ciudad que tanto ama y en su Semana más grande.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El abuelo del menor muerto en Garrucha: «Ese hombre la llevó a hacer una cosa que no era»
  2. 2 El detenido por la muerte violenta del niño en Garrucha tenía antecedentes por haberlo maltratado
  3. 3 Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»
  4. 4 Críticas tras la inauguración de la Casa Anita en Roquetas: «ni es museo ni es de historia»
  5. 5 La Banda de la Unión Musical Roquetas de Mar celebra su 30 aniversario con una gala especial
  6. 6 El detenido por el crimen del niño de 4 años tenía un billete para viajar este jueves a Madrid
  7. 7 Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»
  8. 8 El Ejido reconoce la labor del Hospital de Poniente, la Policía Nacional y diez empresas
  9. 9 Concursos, teatro, villancicos y magia por la programación navideña en Roquetas
  10. 10 La Mojonera reforzará sus zonas verdes con más de 1.250 nuevas plantas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Las tradiciones van cosidas a nuestra alma de un modo que nadie puede anular»

«Las tradiciones van cosidas a nuestra alma de un modo que nadie puede anular»