Presentación del Festival Provincial de Teatro Almeriense.

El teatro con sello almeriense llega a 13 pueblos de la provincia

El Festival Provincial de Teatro Almeriense regresa con 35 grupos amateurs y profesionales dispuestos a llevar la cultura a cada rincón de la provincia

M. T.

Almería

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:04

La Diputación de Almería, a través del Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, ha presentado una nueva edición del Festival Provincial de Teatro Almeriense, que se celebrará del 3 de octubre al 15 de noviembre en 13 municipios de la provincia. Las obras llegarán, según ha indicado la institución en una nota, a Abrucena, Balanegra, Cantoria, Dalías, Fines, Gádor, Garrucha, Instinción, Laujar de Andarax, Los Gallardos, Serón, Pulpí y Turre.

El programa incluye 45 actuaciones de teatro representadas por 35 grupos y una amplia variedad de géneros como comedia, monólogo, circo, teatro inclusivo, drama, musical, improvisación o cuentacuentos.

En la presentación, que ha tenido lugar este miércoles en el Patio del Mandarino, la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y el presidente de la Federación Almeriense de Teatro Aficionado (Fealta), Germán Fernández, han estado acompañados por alcaldes y concejales de los municipios participantes.

«La Diputación Provincial de Almería mantiene el firme empeño de llevar el arte escénico a todos los rincones de nuestra provincia. Para ello hemos preparado un total de 45 actuaciones en 13 municipios como son Abrucena, Balanegra, Cantoria, Dalías, Fines, Gádor, Garrucha, Instinción, Laujar de Andarax, Los Gallardos, Serón, Pulpí y Turre, representadas por 35 grupos de teatro que abarcan una gran variedad de géneros», ha puesto en valor Morales.

«Este festival ofrecerá comedias, dramas, monólogos, musicales y muchas otras propuestas, además de una parte fundamental: la formación. A través de dos talleres, los participantes podrán adentrarse en la expresión corporal y emocional o en la iniciación al teatro musical, contribuyendo así a enriquecer el talento escénico de la provincia», ha añadido la diputada de Cultura.

«Actualmente estamos en torno a 200-300 familias vinculadas al teatro aficionado en la provincia, con un total de 25 grupos activos. El perfil es muy variado: desde gente muy joven, estudiantes de arte dramático o de ciclos formativos de grado medio, hasta jubilados o trabajadores que encuentran en el teatro un espacio de creación y encuentro. Esa diversidad enriquece nuestro panorama escénico y demuestra que el teatro almeriense está vivo, abierto a todas las generaciones y con una gran capacidad de movilización cultural y social», ha detallado, por su parte, el presidente de Fealta.

Además, en este Festival Provincial de Teatro Almeriense se impartirán dos talleres formativos en distintos municipios: teatro gestáltico, a cargo de María Lara, centrado en la expresión corporal, la danza-teatro y el movimiento consciente; e iniciación al teatro musical, con Mar Galera, que combina voz, cuerpo e improvisación con la música como herramienta de comunicación.

Desde su creación, este programa se ha consolidado como un espacio para dar visibilidad a grupos amateurs, favorecer la profesionalización y reconocer la labor divulgadora del teatro en la provincia.

