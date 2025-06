Santi Campillo, 'guitar hero' rodeado de aliados

M. P. M. Domingo, 1 de junio 2025, 13:38 Comenta Compartir

Cuando a un músico no le queda nada por demostrar, porque ya todos conocen su maestría y solvencia, solo queda disfrutar de su estilo propio y sus facultades cada vez que se sube a un escenario. Igual que ocurre con las grandes voces del lírico o los grandes solistas de la música clásica, Santi Campillo se ha ganado por derecho propio ser considerado un auténtico 'guitar hero' del mundo del rock y el blues por sus sobrada habilidad con las cuerdas. El que fuera fundador de M-Clan presentaba su disco 'Santi Campillo & Los Aliados de la Noche' y para ello, como ocurre en la versión de estudio, se acompañó de una importante corte de artistas invitados.

Por eso, desde el principio, lo de ayer era un más que anunciado acto de celebración para el que, además, se iba a rodear de varios invitados y colegas de la escena como Javier Andreu de La Frontera, Sherpa (ex Barón Rojo), Al Dual, Pike Cavalero junto a Mila Rodríguez y Diego Cruz. Todo ello presentado por Jutxa Ródenas.

Pero no fueron los únicos, porque en la banda de Santi también tuvieron su momento solista la bajista de la banda –en la formación de Joe Cocker durante trece años- Oneida James, el vocalista Francis Sarabia, el guitarrista y cantante Fede Espinosa y el saxofonista Ginés Soto. La banda base se completaba con Joaquín Bermejo 'Mini Drums' en la batería, Quino Lucas en los teclados y Juanito Alarcón en la guitarra.

La cita formaba parte de la programación de primavera puesta en marcha y coordinada por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

Tres temas para engrasar la banda fueron la tripleta de inicio, no por ello desmerecedora. Ahí está esa «Carretera sin final» como declaración de intenciones para el amor al rock, «No sé decir que no» en terrenos más sobrios y «A la playa me voy» y su querencia humorística. Tres ejercicios de estilo para entrar en el calor del sonido y ejercitar unos dedos que, desde entonces, no dejaron de destellar fuego.

Los primeros con invitados fueron para momentos solistas del núcleo cercano de la banda de Santi. Por ejemplo, la bajista Oneida James tiró de mayor presencia de las líneas de bajo en «I don't need no doctor' (popularizada en su día por John Mayer, entre otros) con brillo solista de Campillo con mucho 'fingerpicking', Francis Sarabia mostró las facultades vocales que le han llevado a colaborar con las mejores bandas de heavy metal del país en la colección de buenos deseos de «El tiempo vuela» y Fede Espinosa cantó y tocó la guitarra en «Rock and roll crazy», que forma parte de la banda sonora de la película protagonizada por Santi Campillo, 'The lord of guitars', muy festiva.

A continuación, y repitiendo fórmula de aparición de invitado con canción del repertorio de Santi y después una del propio, Javier Andreu de La Frontera. Una adaptación al castellano del «When my guitar gently weeps» de George Harrison con The Beatles fue la primera, con solo más cercano a Led Zeppelin, y el himno generacional de «El Límite» donde el público se lanzó a cantar en comunión.

Al Dual y Mila Rodríguez fueron los siguientes invitados a la fiesta. El guitarrista, nombrado mejor músico rockabilly del mundo en los Ameripolitan Music Awards hizo una voraz interpretación de «Cadillac Funk», paseó también por la «Ruta 66» y también permanecieron en escena con la irrupción de Pike Cavalero con «My misery» y con una interpretación gestual de lo más teatral y expresiva también en «Mi único plan», con protagonismo de órgano y con un cierre a lo ZZ Top.

José Luis Campuzano 'Sherpa' tomó el relevo con el rock and roll ágil de «Tu príncipe azul», de coros stonianos, y, del repertorio propio, no dudó en regalar «Los rockeros van al infierno», uno de los himnos de Barón Rojo, cambiando esa estrofa final de «No perdonarán mi pecado original de ser joven y rockero» por «viejo y rockero». Diego Cruz, dejando al lado su condición de concejal del Área de Cultura, cerraría la lista de invitados con su habitual «Stand by me» –capaz de cantarlo con decenas de arreglos distintos, del jazz al soul, del rock al swing- y el «Everybody's ready to rock» que también eligió en su aparición en el programa 'Un país para escucharlo' de La 2.

Con todo ganado y el patio de butacas y el antiteatro enfervorizado, la predespedida llegaría con la versión del «Sunshine of your love» convertido en «El cielo de tu amor», con la que presentaría a todo el combo, dejando como bis final el «Sábado en la noche» de Moris, con la aparición en escena de todos los invitados. Un fin de fiesta a la altura de las circunstancias.