El Pregón de Cirugía Taurina vuelve a rendir homenaje a los médicos que salvan vidas en el ruedo

Hay actos que trascienden la liturgia festiva y se convierten en símbolo de gratitud. En la Feria de Almería, uno de los momentos más hondos y cargados de sentimiento lo ofrece, año tras año, la asociación 'Amigos Taurinos de Almería' con la celebración del Pregón de Cirugía Taurina Dr. Diego Morata. No se trata de un simple encuentro, sino de un gesto de justicia hacia quienes, sin buscar aplausos ni salir en las crónicas, han salvado la vida de muchos toreros bajo la urgencia de un quirófano improvisado en la plaza.

Esta cita, que alcanza ya su duodécima edición, tiene un sabor especial porque detrás de su organización late la pasión de Julio Gómez Moreno, nieto del recordado matador Julio Gómez 'Relampaguito', y de toda su junta directiva, que con mimo y devoción mantienen viva la llama de este homenaje. En la memoria de la afición almeriense permanece intacta la certeza de que, durante más de medio siglo, los toreros que pisaron el albero de 'La guapa' tuvieron la fortuna de contar con el cuadro médico encabezado por el doctor Diego Morata, un nombre que ya es sinónimo de entrega y vocación. No es casual que sea precisamente él quien da nombre a este pregón y que convierte a Almería en referente de un reconocimiento que no se repite en ningún otro rincón del país.

La hora

El sábado cuando el reloj marque las ocho de la tarde, el telón del Teatro Municipal Apolo se levantará para acoger la palabra del doctor Daniel Casanova Rituerto, cirujano jefe de la Plaza de Toros de Santander y vicepresidente de la Zona Norte de la SECT. Será presentado por el doctor Pascual González Masegosa, quien ejerció como pregonero el pasado año. El título escogido, 'Al Filo del Asta y del Tiempo: Crónica de la Cirugía Taurina', es ya toda una declaración de intenciones, pues encierra en su enunciado el vértigo del ruedo y la precisión del bisturí, la fugacidad del instante en el que una vida pende de un hilo y el temple sereno de quienes la sostienen.

El acto, gratuito y abierto a todos los aficionados hasta completar aforo, volverá a ser un espacio de encuentro entre la pasión por el toreo y el respeto a la medicina que lo protege. A las 21:30 horas, el homenaje continuará en forma de cena en el Asador Tinta Negra, donde se prolongará la convivencia en un ambiente fraternal que une a médicos, toreros y aficionados en la misma mesa, compartiendo la emoción de saberse parte de una tradición viva.

Siempre se ha dicho que los cirujanos taurinos, además de médicos, son buenos aficionados. Disfrutan en la sombra de una verónica templada, de un natural hondo o de esos pequeños gestos que sólo el verdadero entendido sabe valorar. Pero cuando la tragedia asoma, abandonan la contemplación y se convierten en guardianes silenciosos, en los ángeles de la guarda que devuelven la esperanza donde todo parecía perdido.

Almería, que sabe mirar de frente al sacrificio y a la entrega, vuelve a rendirles homenaje. Porque sin ellos, la fiesta perdería parte de su verdad más profunda: la certeza de que el toreo, con toda su grandeza y riesgo, necesita también de esa otra nobleza callada que se ejerce con bata blanca, pulso firme y corazón aficionado. En el Pregón de Cirugía Taurina, la feria detiene su bullicio y se inclina con respeto ante quienes, al filo del asta y del tiempo, sostienen la vida misma.