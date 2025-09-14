No es papel, es arte: Félix Semper 'estira tu imaginación' en Cuevas del Almanzora La exposición, una muestra sensorial, exhibe las innovadoras esculturas que desafían los sentidos y que se han vuelto un fenómeno mundial en redes sociales

M. P. M. Cuevas del Almanzora Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:31 Comenta Compartir

El arte contemporáneo ha encontrado su nuevo hogar en Cuevas del Almanzora con la inauguración el ayer viernes de la exposición 'Stretching Your Imagination' de Félix Semper, un artista de renombre internacional que ha revolucionado el mundo del arte con sus dinámicas obras de papel 'flexibles'. La muestra estará abierta al público en el Castillo del Marqués de los Vélez, en la Sala de la Tercia, hasta el 31 de octubre.

Félix Semper es mundialmente conocido por su enfoque innovador, que redefine la escultura. Sus obras, que a primera vista parecen estar hechas de materiales sólidos como mármol o madera, están en realidad elaboradas con miles de hojas de papel apiladas. Estas esculturas se despliegan y estiran, creando una experiencia dinámica que difumina la línea entre objeto y performance. Su arte lúdico se ha vuelto viral en plataformas digitales, donde ha alcanzado a millones de personas.

Ampliar R. I.

Durante la noche de la inauguración, el público tuvo la oportunidad de ver en primera persona cómo las esculturas «se estiraban» y cómo «vibraban» las obras pictóricas de Semper. Criado entre España y Estados Unidos, el trasfondo multicultural del artista se refleja en su trabajo con toques de humor y una narrativa intercultural. Félix Semper abrió este verano un pequeño estudio en la pedanía cuevana de Villaricos, desde donde crea sus sorprendentes e imaginativas obras.

La experiencia del desafío a la percepción

En la inauguración, el alcalde cuevano, Antonio Fernández, destacó la importancia de acoger una exposición de un artista de tal magnitud, situando a Cuevas del Almanzora en el mapa del arte contemporáneo. «Cuando me hablaron de su obra, confieso que sentí curiosidad,» comentó el alcalde. «Nos dijeron que eran esculturas de papel que se estiran, que se mueven, que cobran vida y la verdad, al igual que muchos de ustedes, al principio me costó creerlo. Pero una vez que lo ves, el asombro es inevitable».

El alcalde enfatizó que la obra de Semper es un desafío a la percepción, invitando a los asistentes a interactuar y a ver que el arte no siempre es estático, sino que puede ser «dinámico y divertido». «Tener a un artista de este calibre en nuestro municipio es un honor y una oportunidad única,» concluyó, animando a todos a visitar la exposición con la «curiosidad de un niño».

La exposición 'Stretching Your Imagination (Estirando tu imaginación)' de Félix Semper es un evento cultural imperdible para quienes buscan una experiencia artística única, que combina la tradición con la innovación y el asombro con la creatividad.