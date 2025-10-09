La Orquesta Ciudad de Almería busca a jóvenes músicos

M. P. M. Almería Jueves, 9 de octubre 2025, 14:52 Comenta Compartir

Una vez que el inicio del curso lectivo educativo ya está rodado, la Orquesta Ciudad de Almería (Ocal) ha abierto ya las convocatorias para formar parte de sus dos orquestas con las que completa el desarrollo formativo de los pequeños grandes músicos del futuro: la Orquesta Infantil (Oial) y la Orquesta Joven de Almería (Ojal). Dos proyectos ilusionantes que la Ocal viene trabajando con mimo y dedicación desde hace más de diez años y con los que aúna el amor y la pasión por la música con la convivencia, el aprendizaje y el trabajo en equipo.

Desde la Ocal recuerdan que, aunque las solicitudes se pueden realizar en cualquier momento del curso, para formar parte del listado aconsejan realizarlas cuanto antes para optar a estas primeras plazas vacantes. Sin ir más lejos, la primera convocatoria de audiciones para la Ojal será este próximo domingo, 12 de octubre, en la sede de la Orquesta, en el Palacio de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata, a partir de las 10 de la mañana.

La Orquesta Joven de Almería es un proyecto de formación integral de jóvenes músicos, liderado por Michael Thomas, en el que el trabajo individual, seccional y orquestal es la base de la evolución musical y personal de sus componentes. Para entrar en la Ojal es necesario ser estudiante de grado profesional o superior de cualquier conservatorio o centro de estudios autorizado dentro del territorio nacional.

Además del propio Thomas, el alumnado contará con profesores de primer nivel, incluyendo además un gira de conciertos, trabajo por encuentros, clases individuales, música de cámara, técnica, seccionales, descuentos en la asistencia a conciertos de la Ocal, ensayos bilingües (Inglés y Español), intercambio con otras orquestas jóvenes, posibilidad de tocar con la Ocal en programas definidos para ello, posibilidad de asistir a ensayos generales de la Ocal y descuento especial en los cursos 'Connecting Musicians' y 'Ocaldrum', que se vienen desarrollando cada mes de julio.

En cuanto a la Oial, está destinado para niños y niñas a partir de los 9 años que quieran aventurarse a participar, con esfuerzo e ilusión, en su primera Orquesta Sinfónica, donde podrán tocar y divertirse. Podrán presentar su solicitud instrumentistas que se encuentren matriculados en un Conservatorio o Escuela de Música y con un nivel de conocimientos musicales a partir de 3º curso de enseñanzas básicas, si bien los casos pueden estudiarse de forma individual.

En ella encontrarán formación con profesores de primer nivel, trabajo quincenal y por encuentros, intercambio con otras orquestas infantiles, clases individuales, música de cámara, gira de conciertos y descuentos en la asistencia a conciertos de la Ocal y otros cursos y actividades.

Las bases para ambas convocatorias se pueden encontrar en la web oficial de Ocal: https://www.ocal.es/

La Ocal seguirá desarrollando así la gran labor educativa que la Orquesta proporciona, formando a jóvenes músicos e iniciarlos en el ilusionante trabajo de la vida orquestal. Tratándose de un proyecto innovador en la provincia de Almería, ofrece aprendizaje y desarrollo de una actividad docente con una aplicación práctica de las mismas, reflejadas en forma de conciertos, recibiendo formación académica semanal en la sede de la Ocal.

La Ocal cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Almería, Cajamar Caja Rural, Junta de Andalucía y Diputación de Almería, y en para esta iniciativa cuentan con la colaboración del Hospital Universitario Torrecárdenas, Caparrós, Avenida Hotel y Tony García Espacio Gastronómico.