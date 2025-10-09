Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita de los asociados de Ashal a la peña flamenca. R. I.

Noche de flamenco en El Taranto para los hosteleros de Almería

Miembros de Ashal participan en una velada en la peña flamenca

R. I.

Almería

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:01

Asociados de Ashal, acompañados por amigos y familiares, asistieron en la noche de este miércoles a una velada organizada por la Peña El Taranto que permitió al sector acercarse y comprender un poco mejor el flamenco. El grupo de unos 40 hosteleros almerienses, encabezado por su presidente, Pedro Sánchez-Fortun, tuvo el privilegio de asistir a un pase exclusivo con Charo López, bailaora; Judit Alférez, cantaora y David Rodriguez, al toque de guitarra.

El presidente de la peña, Rafael Morales, junto a Antonio Lafarque arroparon al grupo de hosteleros y hoteleros que acudió a esta cita para hermanar aún más si cabe una manifestación cultural tan arraigada en Andalucía, que ejerce también como motivación turística, y un sector que es también pilar fundamental en la economía local, informando sobre la historia de los Aljibes Árabes de Jayran y sobre la propia Peña.

«Flamenco y hostelería vamos a menudo de la mano porque cuando unimos nuestra música a nuestra gastronomía generamos una fuerza única y diferenciada. Por eso, los hosteleros agradecemos a la Peña El Taranto que nos haya acercado un poco más a nuestra propia cultura y deseamos que esta unión se fortalezca», ha señalado Sánchez-Fortun, según ha trasladado este jueves Ashal en una nota.

La Peña El Taranto con más de 60 años de historia es todo un referente del arte flamenco en la provincia de Almería, aunque su importancia trasciende del ámbito local. Por sus muros han pasado leyendas pero también nuevos creadores que han sido acogidos por aficionados de todas las capas de población, lo que le ha convertido en un promotor indiscutible del flamenco y un patrimonio cultural a cuidar.

