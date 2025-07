Nintendo Switch Tour 2025 hará escala en Almería del 8 al 10 de julio

María Paredes Moya Almería Lunes, 7 de julio 2025, 14:31 Comenta Compartir

Es verano: vuelven la playa, los helados, las vacaciones… y el Nintendo Switch Tour, un evento estival con veinte años de historia que este año visitará quince ciudades españolas, entre las que se encuentra Almería, donde hará escala en el Parque de los Periodistas los días 8, 9 y 10 de julio, en colaboración con el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería. Las carpas abrirán sus puertas de seis de la tarde hasta la medianoche, para aprovechar las horas más frescas del día. Allí los asistentes podrán disfrutar de todos los puestos de juego, encontrar su título preferido entre los disponibles y probar la Nintendo Switch 2.

Almería será de hecho la tercera ciudad de la gira, que se inició en Cádiz los días 2 y 3 de julio y ha estado este fin de semana en Málaga (5 y 6 de julio). Después de Almería 'la caravana' seguirá por otras localidades con gran cantidad de población en verano como Cartagena, Santa Pola, Gandía, Peñíscola, Calafell, Castro Urdiales, Suances, San Vicente de la Barquera, Avilés, dos ciudades de Galicia por confirmar y cerrará en Valladolid a finales del mes de agosto, tras recorrer más de 2.500 kilómetros durante dos meses.

Los visitantes de esta carpa itinerante tendrán la oportunidad de probar la nueva consola de la marca, Nintendo Switch 2, y de demostrar sus habilidades al volante con 'Mario Kart World', el nuevo juego de carreras de la serie Mario Kart. Los asistentes podrán disfrutar de otros títulos de Nintendo y, a partir del 17 de julio, 'Donkey Kong Bananza' se unirá también a la fiesta, aunque ya se puede ver un anticipo. Se trata de un plan gratuito y apto para todos los públicos -torpes a los mandos incluidos, explican desde la organización-, perfecto para acudir con la familia y la pandilla.

Además, los visitantes de la gira tendrán la oportunidad de ponerse a los mandos de otros novedosos títulos de Nintendo Switch 2. Podrán, por ejemplo, vivir la historia nunca escrita con 'Hogwarts Legacy' en una versión optimizada, explorar la inmensa tierra de Hyrule —con gráficos mejorados — en 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' -Nintendo Switch 2 Edition- y tomar parte en los épicos combates de 'Street Fighter VI'.