Davide Miranda, triunfador en Málaga, sustituye a Morante de la Puebla Lances de Futuro
Toros

Morante se cae; David de Miranda se levanta

El diestro onubense, que cuajó una gran tarde en La Malagueta, zsusituye a un diestro que estaba cuajando una gran temporada, pero la cogida sufrida en Pontevedra, de la que no está repuesto

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:57

La Feria Taurina de Almería vivirá mañana, jueves 28 de agosto, un cambio de última hora en su cartel. La empresa Lances de Futuro ha confirmado que David de Miranda será el encargado de sustituir a Morante de la Puebla en la segunda de abono, tras la baja del sevillano. El diestro onubense compartirá paseíllo con Fortes y Juan Ortega en una tarde que contará con toros de Vellosino y Álvaro Núñez, dos hierros que prometen emoción en el ruedo del coso almeriense.

De Miranda llega a la capital con el aire de triunfo en su muleta. Su paso por la Feria de Málaga, en la que salió a hombros, y la apertura de la Puerta del Príncipe de Sevilla el pasado abril, avalan el momento dulce que atraviesa. Su incorporación al cartel ha levantado expectación entre los aficionados, que esperan una tarde cargada de arte y entrega en el ruedo almeriense.

La empresa ha informado, además, de que, conforme al artículo 71.6 del Reglamento Taurino de Andalucía, aprobado por el Decreto 87/2025 de 26 de marzo, se ha habilitado un plazo para la devolución de entradas debido al cambio de cartel. Las solicitudes podrán realizarse hasta mañana jueves, a las 12.00 horas, en las taquillas oficiales.

El ajuste en la terna no desluce una cita que promete mantener el nivel artístico que caracteriza a la feria. Con la elegancia de Juan Ortega, el valor de Fortes y el temple de David de Miranda, la segunda corrida del abono se presenta como una tarde en la que la expectación se mantendrá hasta el último pase.

En el ambiente, el público ya imagina cómo el joven onubense buscará reafirmar en Almería el gran momento por el que atraviesa, con el mismo compromiso que ha mostrado en las plazas más exigentes del circuito.

Con este cambio, la Feria de Almería ajusta su cartel sin perder atractivo, manteniendo el equilibrio entre experiencia, técnica y el empuje de un torero que atraviesa su mejor momento.

