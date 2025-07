Michel Camilo y Tomatito, el 'combo' perfecto

Javier M. Alcaraz Almería Domingo, 20 de julio 2025, 16:43 Comenta Compartir

Un magnífico broche de oro para un 58º Festival de Flamenco y Danza de Almería, que alzó el telón el 26 de junio y que se ha venido desarrollando desde entonces con más de una decena de actividades durante cuatro fines de semana. Michel Camilo & Tomatito volvían este sábado a Almería donde, el origen manda, siempre se les ha tenido un cariño especial a su fusión. Pero no solo por Tomatito, porque lo cierto es que el público almeriense ha sabido entender la magistral forma de interpretar y navegar por la música de Michel Camilo, feliz siempre cuando visita 'la casa' del guitarrista almeriense. Para el concierto de anoche en el Claustro de la Catedral las entradas estaban agotadas desde hacía más de dos semanas.

Y anoche lo volvieron a hacer en el cierre de un festival liderado por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería. Con la apabullante naturalidad de quien convierte lo excepcional en algo familiar y cotidiano, Camilo y Tomatito ofrecieron más de hora y media de música en el más amplio sentido del término. Bella, rutilante, colaborativa y generosa con el compañero. Motivos principales al alimón que permiten lucimientos individuales, escarceos melódicos o improvisados, pero sabiendo que al terminar la floritura el encuentro en común será de nuevo explosivo y vigoroso.

Y ocurre en los mismos términos tanto cuando Michel Camilo se mete en tangos argentinos, mambos, aires de jazz o sones caribeños como cuando Tomatito brega en soleás, celebra en bulerías y tira de clase en falsetas de embrujo flamenco. Todo siempre al servicio de la música como goce final, nunca en términos individualistas. La diferencia entre jugar en equipo o jugar para uno mismo que distingue a los buenos de los genios.

Un concierto de largo desarrollo

Presentados por Antonio Zapata, los dos músicos salieron a escena ante un público ávido de sensaciones, con la fiereza de su adaptación del 'Libertango' de Astor Piazzola. El viaje musical no se movió de Argentina ya que recrearon la belleza apesadumbrada de 'Alfonsina y el mar'. Una adaptación hermosa en la deconstrucción melódica de los fraseos y más identificable en el estribillo, incluida en el más reciente de sus cuatro discos conjuntos, 'Spain Forever Again' (2024), que completa la tetralogía tras 'Spain' (2000), 'Spain Again' (2006) y 'Spain Forever' (2016).

Del otro lado del charco, Tomatito recreó la composición por bulerías que realizó en Nueva York dedicada al nacimiento de su hijo, 'A mi niño José', «que ahora es un gran guitarrista», corroboraba ante el micrófono Michel Camilo tras las siempre parcas y apuradas palabras de Tomatito, siempre infinitamente más expresivo con las seis cuerdas.

De influencia en influencia, el concierto continuó con la propuesta de Tomatito de adaptar a Pat Metheny, figura mundial del jazz, en 'Antonia', una pieza muy lírica y técnica con bello ejercicio de armonías, o a Chucho Valdés y el caliente 'Mambo Influenciado' de alegría inmediata. Más técnica y clásica sonaría la 'Remembrance', adaptación del segundo movimiento del concierto para piano y orquesta de Michel Camilo, en contraposición a la torrencial 'La Vacilona', liderada por Tomatito.

Dos maestros ejerciendo entre legados de otros gigantes, como pudiera ser el 'Nardis' de Miles Davis o ese atrevimiento de recrear 'La Leyenda del Tiempo' del homónimo disco disruptivo de Camarón de la Isla, sumando las teclas una mayor tensión lírica en el arranque y más devaneos jazzísticos en el desarrollo. Tampoco faltó el habitual recuerdo a Chick Corea, otro de los nombres propios que no puede faltar cuando se habla de hacer convivir jazz y flamenco. Lo hicieron con 'Armando's Rumba' y con la vigorosa 'La fiesta'.

Apoteosis final

Si para el común de los mortales el concierto ya estaba más que 'amortizado' todavía quedaba una insuperable escalada final. Primero recuperando por sorpresa los aires arabescos de 'Satie: Gnossiennes nº1' de Erik Satie que tuvo continuidad en solemnidad con el 'Adagio' del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo que enlazaron con la esperada 'Spain'. Una de las piezas más conocidas del dúo que más allá de su arrebatado y conclusivo motivo principal hace lucir los solos individuales donde Tomatito incluso tuvo un ligero recuerdo a Paco de Lucía.

Tras la cálida despedida inicial, el dúo volvió a escena para cerrar la velada con la también esperada 'Two Much Theme', esa balada de tintineo romántico y almibarado que puso la guinda a un cierre de lujo al Festival de Flamenco con una larga ovación.

El Festival ha estado organizado por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, y cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial almeriense.