La magia de ABBA y la belleza sinfónica se darán la mano en el Auditorio este viernes

El mejor Abba después de Abba. Así son presentados con frecuencia en los medios de comunicación internacionales. Su nombre Abborn. Proceden de Eslovaquia, y llevan ... más de veinticinco años (desde 1999) interpretando los himnos del grupo sueco, con más de 3.000 conciertos repartidos en 60 países. Almería no solo volverá a disfrutar con sus voces interpretando los himnos de la banda sueca hoy viernes, a las 20.30 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, sino que además tendrá el añadido de que será con la suma de arreglos sinfónicos, con 20 músicos en el espectáculo, que forma parte de la programación de Navidad coordinada desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

Abba es la banda sonora de varias generaciones y ese es precisamente el nombre del espectáculo, 'Generation Abba Symphonic'. La formación cuida el sonido y las voces, en un concierto en absoluto directo, que, además, brilla por la estética en los cambios de vestuario, réplicas de los originales que tanta importancia tuvieron en la carrera musical de ABBA, las proyecciones y la escenografía.

Entradas a 30 euros

Las entradas están a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/. También lo estarán en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del comienzo del concierto. Tienen un precio único de 30 euros y cuenta con la producción local de DGB Producciones.

La banda presenta un espectáculo no solo musical sino también estético. Tratan de llevar, con un extraordinario e impecable directo, la mayor parte de los éxitos inmortales del mítico grupo sueco a los escenarios de medio mundo. Su éxito en los escenarios, ha llevado a esta formación tributo a ABBA a televisiones de varios países, participando incluso en programas especiales 'fin de año' en la TV nacional de Polonia.