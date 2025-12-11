Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La magia de ABBA y la belleza sinfónica se darán la mano en el Auditorio este viernes

La banda eslovaca Abborn, considerada una de las mejores réplicas del grupo sueco, ofrecerán casi dos horas de sus mayores éxitos

R. I.

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:26

Comenta

El mejor Abba después de Abba. Así son presentados con frecuencia en los medios de comunicación internacionales. Su nombre Abborn. Proceden de Eslovaquia, y llevan ... más de veinticinco años (desde 1999) interpretando los himnos del grupo sueco, con más de 3.000 conciertos repartidos en 60 países. Almería no solo volverá a disfrutar con sus voces interpretando los himnos de la banda sueca hoy viernes, a las 20.30 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, sino que además tendrá el añadido de que será con la suma de arreglos sinfónicos, con 20 músicos en el espectáculo, que forma parte de la programación de Navidad coordinada desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

