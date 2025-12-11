Así ha sido la reacción de los almerienses al libro de Juan Carlos I

La publicación de la autobiografía del rey emérito Juan Carlos I, el pasado 3 de diciembre, ha tenido una notable acogida en las librerías de ... Almería. Los almerienses parecen tener curiosidad por lo que el monarca cuenta en 'Reconciliación', donde ofrece una versión en primera persona de su historia.

Tanto la Librería Picasso como Bibabuk confirman que el interés del público ha sido intenso desde la etapa de preventa, un periodo en el que los lectores pueden reservar el título antes de que llegue físicamente a las tiendas.

Listas de espera y un debut esperado

En la Librería Picasso explican que «hubo lista de espera desde la preventa», una demanda que anticipaba lo que ha ocurrido en la primera semana de ventas, entre el 3 y el 10 de diciembre. Desde el establecimiento subrayan que la buena respuesta del público no ha sido una sorpresa: la campaña navideña suele impulsar la compra de libros y, en este caso, la obra del rey emérito llega respaldada por una amplia promoción mediática. Sus constantes apariciones en telediarios, tertulias y programas de actualidad han despertado la curiosidad de muchos lectores almerienses.

Además del interés personal por conocer la versión del monarca sobre su trayectoria, la proximidad de las fiestas navideñas ha sido un factor determinante. En la Picasso señalan que numerosos clientes ven en este volumen no solo una lectura propia, sino también «un buen regalo para estas fechas».

Bibabuk confirma el tirón y augura buenas cifras

Una percepción similar comparten en Bibabuk. Desde la librería destacan que la preventa fue elevada, con numerosas reservas e interesados que preguntaban por la llegada del libro. Ahora que el volumen ya está en los expositores, las ventas mantienen un ritmo alto y constante.

Aunque aún es pronto para hacer predicciones definitivas, en Bibabuk consideran que la autobiografía del rey emérito «podría situarse perfectamente entre los libros más vendidos de esta Navidad». No obstante, prefieren ser prudentes y esperar a que avance la campaña para confirmarlo.

Navidad, un impulso clave para el sector

El contexto también juega a favor. Cada mes de diciembre, muchas familias optan por regalar libros tanto en Papá Noel como en la festividad de Reyes, lo que convierte estas semanas en uno de los momentos más fuertes del año para las librerías almerienses. El lanzamiento de un título tan mediático en pleno inicio de la temporada ha contribuido a que su presencia en el mercado sea especialmente visible.

Por ahora, las librerías coinciden en que la autobiografía de Juan Carlos I ha entrado con paso firme en las estanterías de Almería. Será el comportamiento de las próximas semanas el que determine si finalmente se cuela en el 'top ten' de los más vendidos estas navidades, pero todo apunta a que será uno de los títulos protagonistas de la campaña.