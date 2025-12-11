Huelga de médicos en Almería: «Si no se cotiza, yo me voy a Suiza»

Alrededor de medio millar de médicos y facultativos han recorrido este jueves el centro de Almería en una manifestación que ha culminado frente a la ... Subdelegación del Gobierno y que ha marcado el día de mayor seguimiento de la huelga convocada en la provincia contra la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad. La marcha ha partido a las 11:30 horas desde el Obelisco de la Rambla y ha avanzado por el paseo central hasta la explanada de la Subdelegación, donde se ha leído un manifiesto en el que el colectivo ha denunciado que el sistema sanitario «atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia». Durante el recorrido, los participantes han coreado consignas dirigidas a la ministra de Sanidad, como «Mónica, escucha, esta era tu lucha» o «Si no se cotiza, yo me voy a Suiza», reflejo del rechazo frontal a la propuesta ministerial y a la situación de temporalidad que aseguran sufrir desde hace años.

La jornada ha sido el punto culminante de un seguimiento que ha ido creciendo progresivamente desde el inicio de la huelga. Según los datos facilitados por el Sindicato Médico de Almería (Simeal), el ejemplo más notable se ha dado en el Hospital Torrecárdenas, que el miércoles registró un 33% de participación y que este jueves ha alcanzado un 42,49%, convirtiéndose de nuevo en el centro con mayor implicación en la provincia. Los datos oficiales del turno de mañana del 11 de diciembre han contabilizado 1.866 profesionales afectados en toda Almería, de los cuales 567 han secundado el paro y 287 han trabajado bajo servicios mínimos, situando el seguimiento provincial en un 30,39%. El Hospital de Poniente ha registrado un 38,24%, el Distrito Sanitario Almería un 23,31% y el Distrito Sanitario Poniente un 17,69%. El AGS Norte de Almería, el CTTC y el servicio 061 no han tenido profesionales en huelga en esta jornada.

Los facultativos han enmarcado la protesta en la exigencia de una negociación real con el Ministerio de Sanidad y en la reclamación de un Estatuto Propio que reconozca por ley la singularidad, responsabilidad y penosidad de la profesión. Durante la lectura del manifiesto, realizada también por representantes del sindicato, se ha criticado la reforma planteada que «no responde a las necesidades reales del ejercicio médico ni a los retos del sistema sanitario público», y han advertido de que mantener «niveles inaceptables de temporalidad» compromete tanto la estabilidad del personal facultativo como la capacidad del sistema para retener talento. «Sin condiciones laborales estables», han afirmado, «es imposible ofrecer una atención sanitaria segura y adecuada a la ciudadanía». Se ha recalcado además que el Estatuto Marco propuesto «no reconoce la especificidad del trabajo médico, no garantiza la seguridad jurídica y perpetúa una precariedad que afecta directamente a la calidad asistencial».

La organización ha insistido en que sus reivindicaciones trascienden lo corporativo y buscan reforzar la sanidad pública. «Nuestra reivindicación no es corporativa; es una defensa de la sanidad pública, de su calidad y de su futuro», han subrayado en el discurso final, donde también han reclamado la participación efectiva de representantes médicos en una mesa de negociación propia. Han mencionado que la falta de estabilidad laboral y la ausencia de un marco específico fomentan la fuga de profesionales a otras comunidades e incluso al extranjero, un fenómeno que consideran ya inasumible para la estructura sanitaria de la provincia.

En la parte final del manifiesto, se ha agradecido la participación de los «compañeros y compañeras que se han sumado a la huelga», así como el trabajo del personal obligado a cumplir los servicios mínimos. También han mostrado su reconocimiento a la ciudadanía por la «comprensión» ante las alteraciones del servicio durante estos días de movilización. A pesar de reiterar su disposición al diálogo, han afirmado que mantendrán la presión y que continuarán defendiendo «con responsabilidad y firmeza» los intereses del colectivo médico hasta lograr los objetivos marcados.