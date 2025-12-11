Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Centenares de médicos toman las calles del centro de la ciudad. D. Roth

Huelga de médicos en Almería: «Si no se cotiza, yo me voy a Suiza»

Medio millar de facultativos se han sumado a la manifestación de la capital contra del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, en el día de mayor seguimiento de las protestas

David Roth

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 14:24

Alrededor de medio millar de médicos y facultativos han recorrido este jueves el centro de Almería en una manifestación que ha culminado frente a la ... Subdelegación del Gobierno y que ha marcado el día de mayor seguimiento de la huelga convocada en la provincia contra la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad. La marcha ha partido a las 11:30 horas desde el Obelisco de la Rambla y ha avanzado por el paseo central hasta la explanada de la Subdelegación, donde se ha leído un manifiesto en el que el colectivo ha denunciado que el sistema sanitario «atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia». Durante el recorrido, los participantes han coreado consignas dirigidas a la ministra de Sanidad, como «Mónica, escucha, esta era tu lucha» o «Si no se cotiza, yo me voy a Suiza», reflejo del rechazo frontal a la propuesta ministerial y a la situación de temporalidad que aseguran sufrir desde hace años.

