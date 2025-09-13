Macael revela su pasado: hallan una posible necrópolis romana del siglo V El yacimiento arqueológico revela tumbas que podrían confirmar la existencia de un asentamiento tardo-romano, clave continuidad poblacional

David Roth Almería Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:20 Comenta Compartir

La cuarta campaña arqueológica en el yacimiento de Macael Viejo, en pleno Valle del Almanzora, ha deparado un hallazgo de gran relevancia histórica: una serie de tumbas que, según los primeros indicios, podrían pertenecer a una necrópolis asociada a un asentamiento tardo-romano del siglo IV o V d.C.

El equipo arqueológico, dirigido por Santiago Moreno, al frente del Proyecto General de Investigación del yacimiento, ha localizado estas sepulturas en el subsuelo de un barrio andalusí —y posteriormente morisco— cuya excavación estaba centrada en estudiar su urbanismo y arquitectura.

Las tumbas, dispersas y en muchos casos alteradas por las construcciones medievales, presentan características estratigráficas y tipológicas que apuntan a una cronología romana tardía, aunque su datación exacta aún está pendiente de confirmación mediante los pertinentes estudios antropológicos y análisis de radiocarbono.

«Por ahora hablamos de una hipótesis razonable: que estemos ante el cementerio vinculado a una población romana de la que ya teníamos constancia por restos muy limitados», señala Moreno, quien recalca que este nuevo hallazgo ha ampliado de forma significativa el valor científico del enclave. Hasta ahora, del asentamiento romano solo se conservaban vestigios muy alterados, como una vivienda parcialmente destruida por la construcción de un aljibe islámico. Actualmente ya se ha enviado una muestra a laboratorio para su datación mediante carbono 14.

Ampliar Restos humanos hallados en el yacimiento durante 2022. R. I.

«De confirmarse la relación entre estas tumbas y la casa tardo-romana que ya conocíamos, estaríamos ante un caso excepcional de continuidad poblacional y uso del territorio durante un periodo históricamente poco documentado en la comarca», añade Moreno.

Capas de historia

El yacimiento de Macael Viejo, ubicado en una zona elevada y de difícil acceso, es conocido por su compleja estratigrafía y por haber albergado ocupaciones en distintas etapas: romana, andalusí y morisca. En esta campaña, además del hallazgo de la posible necrópolis, los arqueólogos han centrado su trabajo en documentar el urbanismo de la alquería medieval, analizando estructuras domésticas, calles y espacios comunes. En una zona de unos 200 metros cuadrados, han comenzado a emerger muros bien conservados, alacenas intactas con orzas y hasta un posible horno de panadería, enterrados bajo potentes derrumbes de tejados carbonizados.

«Las condiciones de conservación son espectaculares, hemos encontrado niveles de circulación y abandono prácticamente vírgenes», explica Moreno. Estos restos apuntan a una ocupación consolidada desde mediados del siglo XIII, coincidiendo con la expansión de poblaciones musulmanas hacia el sur tras la conquista del Reino de Murcia. La alquería, mencionada en fuentes del siglo XIX por su notable estado de conservación, representa uno de los mejores ejemplos de hábitat fortificado de montaña del Reino de Granada.

Situándonos en el contexto arqueológico del Alto Almanzora, la excavación de un asentamiento tardo-romano con una necrópolis asociada in situ representa una novedad absoluta. Hasta ahora, los estudios sobre el poblamiento romano en la región se basaban en materiales de superficie y prospecciones sin excavación directa. En toda la cuenca del Almanzora, y especialmente en la zona norte, no se había documentado con este nivel de detalle ningún enclave del siglo V d.C.

«Este yacimiento puede convertirse en uno de los principales referentes provinciales para el estudio de la transición entre el mundo romano y la Antigüedad Tardía», explica el director del proyecto. Aunque en el Bajo Almanzora destaca el Cerro del Mondrón —asentamiento tardoantiguo vinculado a la ciudad de Baria (Villaricos)—, la cronología de Macael Viejo lo sitúa en una fase aún más temprana, aportando datos claves sobre una etapa aún poco conocida en la arqueología almeriense.

Próximos pasos

El equipo continuará ahora con el proceso de análisis de laboratorio y documentación de los hallazgos. Los resultados definitivos podrían conocerse en los próximos meses. Mientras tanto, Moreno insiste en la cautela: «No podemos confirmar nada aún, pero si se ratifica la hipótesis, estamos ante un hallazgo de primer orden para entender cómo se organizaban y vivían las poblaciones rurales romanas en esta zona de montaña».

El yacimiento permanece abierto a visitas con cita previa, y el equipo mantiene su compromiso de divulgar los avances de la investigación. Como subraya Moreno: «Aunque no estemos excavando, la investigación no se detiene, y Macael Viejo sigue dando sorpresas».

Temas

Investigación

Macael

Almanzora