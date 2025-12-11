Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

José Mercé recibe hoy el título de 'Hijo Adoptivo de la Ciudad de Almería'

El acto se celebrará a partir de las seis de la tarde en el Teatro Apolo en un acto abiertoal público hasta completar el aforo

E. P.

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:23

Comenta

La ciudad de Almería celebrará hoy viernes el acto de nombramiento de José Mercé como 'Hijo Adoptivo de la Ciudad de Almería', una distinción aprobada ... en pleno hace unas semanas y que se entregará en una ceremonia abierta al público, con entrada libre hasta completar aforo, programada a las 18,00 horas en el Teatro Apolo bajo la presidencia de la alcaldesa, María del Mar Vázquez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una excavación y la puesta en valor de estructuras romanas: proyectos de futuro para El Ejido
  2. 2 La abogada de la madre del niño asesinado en Garrucha dice que su clienta niega haber participado en los hechos
  3. 3 Detienen en Madrid al presunto autor del robo en la Iglesia de San Roque de Almería
  4. 4 Así ha sido la reacción de los almerienses al libro de Juan Carlos I
  5. 5 El Ejido hace balance de la Mesa del Trabajo de Prevención
  6. 6 La Junta invierte más de 1,8 millones de euros para mejorar centros educativos del Poniente
  7. 7 Huelga de médicos en Almería: «Si no se cotiza, yo me voy a Suiza»
  8. 8 Santa Ana y Virgen del Carmen, protagonistas del Belén Municipal de Roquetas
  9. 9 La defensa del presunto autor de la muerte de Luca rechaza la agresión sexual y alude a un problema estomacal
  10. 10 Eracis Roquetas se centra en las actuaciones en las Mesas Sectoriales y en el empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal José Mercé recibe hoy el título de 'Hijo Adoptivo de la Ciudad de Almería'

José Mercé recibe hoy el título de &#039;Hijo Adoptivo de la Ciudad de Almería&#039;