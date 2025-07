De los invernaderos de Almería a la Comic-Con de San Diego

M. P. M. Almería Lunes, 21 de julio 2025, 14:28 Comenta Compartir

La historia de Obayifo Project parece escrita con tinta de leyenda: una película de terror de bajo presupuesto, rodada entre los invernaderos de Almería y el viejo oeste de Fort Bravo, que ha logrado abrirse paso hasta la Comic-Con de San Diego, el evento de cultura pop más importante del mundo. Detrás del proyecto está el cineasta hispano-mexicano Paco Arasanz, quien presentará el film como ponente exclusivo el próximo 24 de julio en el panel 'The Chilling Return of Spanish and Latin American Horror'.

La cinta, que combina estética found-footage con mitología africana y atmósfera rural, fue grabada en parte en los emblemáticos decorados de Fort Bravo y en varias zonas de invernaderos del poniente almeriense, donde se construyó un paisaje sobrenatural a partir de lo cotidiano.

Entre los actores locales que participaron destacan Lord Berko, reconocido intérprete de la escena alternativa, y el inolvidable Manuel Silvestre González, quien encarnó un papel clave en el film en el que sería su última actuación antes de su repentina muerte.

«Manuel fue un alma generosa, llena de fuego escénico. Que su último personaje forme parte de Obayifo Project es un honor y una responsabilidad. Esta película ya es también su legado», señala Arasanz con emoción.

El recorrido del film ha sido sorprendente: tras estrenarse en plataformas como Tubi, Prime Video y ClaroVideo, alcanzó el número 1 durante tres semanas en la India (OTTplus), fue estrenada en salas mexicanas y preseleccionada a los Premios Ariel 2025. El actor principal, Sergio María, obtuvo el Premio al Mejor Actor en el festival Etrerum.

Durante su participación en la Comic-Con, Arasanz también presentará su nuevo largometraje, Nos Vemos Esta Noche, Mi Amor, otro thriller emocional con raíces fantásticas, que también ha incluido escenas rodadas en Andalucía.

Lo que parecía una producción independiente sin grandes medios, rodada con pasión en los paisajes naturales de Almería, ha terminado haciendo historia en uno de los escaparates más exigentes del mundo. Y lo ha hecho sin renunciar a su identidad, ni a sus raíces.