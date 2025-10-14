Festicómic 2025 crece en participación convirtiendo a El Ejido en el epicentro del tebeo y las ilustraciones Contará con la presencia de nombres tan relevantes como Encar Robles conocida como Enkaru, Luis Montes, Santiago Girón, Fran Carmona, Víctor Cara, Alejandro Ortega, Rafa Amat, Juanma Beltrán y Edgard Max, además autores de las asociaciones Diablo, La Duna y Nakama Project

El Teatro Auditorio de El Ejido se convertirá los días 8 y 9 de noviembre en el epicentro del mayor evento de viñetas y tebeos de Almería con la celebración de 'Festicómic 2025' que este año alcanza su decimosexta edición consolidándose como un referente en la provincia. Esta importante cita está dentro del libro blando del Ministerio de Cultura para la promoción cultural del cómic.

El concejal de Juventud, Educación y Participación, Javier Rodríguez, ha dado a conocer los detalles de esta importante cita junto a Víctor Cara, presidente de Asociación Diablo, y Alejandro Sánchez y Juanjo Lozano de ALEJÚ.

El edil ha destacado que «se trata de una cita única en la comarca y en la provincia que crece esta edición en participación y que contará con charlas, autores, firmas, presentaciones, exposiciones, cosplay y talleres, además de videojuegos, k pop, juegos de mesa y mucho cómic»

La actividad está organizada por el Ayuntamiento de El Ejido, a través del Centro de Información Juvenil adscrito a la Unidad de Educación y Juventud y junto a ALEJÚ y con la Asociación Cultural Diablo y el Ayuntamiento de El Ejido.

Su horario será de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas con la filosofía de años anteriores como aliciente: «la entrada es gratuita para los visitantes».

Como novedad en esta edición se hará uso de un nuevo espacio, la entrada del Auditorio donde se colocará un enorme photocall e incluso se desarrollarán exhibiciones de baile durante el fin de semana.

Además, se volverán a utilizar todos los espacios que ofrece el interior del Auditorio llenándolo de actividades y experiencias. De este modo el Hall contará con numerosos stands de tiendas de cómics de la provincia, artistas y diversas actividades. Allí se instalará un código QR para que los interesados se puedan descargar toda la programación. El hall de la Biblioteca se convertirá en uno de los centros del evento, en el cual se desarrollará una zona de juegos de mesa, talleres de dibujo e incluso charlas con los autores invitados y presentaciones de obras y publicaciones provinciales; la parte del foyer sumará zona de videojuegos para disfrutar de torneos y todo tipo de consolas; y el escenario principal albergará concurso de Cosplay y zona de baile k pop.

Alejandro Sánchez ha detallado que habrá «torneo de cartas Pokémon, Just Dance o torneo de FIFA o Mario Kart, entre otros muchos».

Otra de las novedades es que el sábado por la tarde la Banda Sinfónica de El Ejido ofrecerá un concierto en la Sala A donde la música relacionada con los cómics tendrá gran protagonismo.

El concejal ha resaltado que «con este evento ya consolidado que cada año mejoramos, promovemos el cómic como lo que es, un arte, e intentamos llevar su mundo especialmente a los jóvenes, aunque también intentamos alcanzar a todo tipo de público para que disfruten grandes y pequeños, ofreciendo una actividad de ocio alternativo y saludable».

Esta llamativa fiesta del tebeo contará con un importante número de autores almerienses y con la presencia de autores de reconocido prestigio a nivel internacional, nacional y provincial. Víctor Cara ha hecho un repaso de «los invitados más relevantes entre los que se encuentran: Encar Robles conocida como Enkaru, Luis Montes, Santiago Girón, Fran Carmona, Alejandro Ortega, Raa Amat, Juanma Beltrán y Edgard Max», además del propio Víctor Cara y autores de las asociaciones DIABLO, La Duna y Nakama Project.

Junto a las presentaciones, firmas y otras actividades con los autores invitados; fanzines y revistas de distintas asociaciones presentarán sus últimos números y trabajos, se celebrará una charla con Enkaru sobre sus trabajos, trayectoria y futuro.

En el apartado especial de autores que viven o son de Almería se llevarán a cabo las presentaciones de un nuevo número de la revista manga Imaginarium de los autores de Nakama Project Almería con Yeray Ediciones; de las últimas novedades editoriales de DIABLO COMICS; de Bill el Largo y la sangre de Nelson de Edgar-Max de DIABLO COMICS.

Durante el fin de semana y las semanas posteriores a la realización del evento, se contará con una exposición temática de originales de la última publicación de los autores almerienses Alejandro Ortega y Santiago Girón dedicada a su obra Detective Mórtimer. Se podrá disfrutar de páginas originales de ambos autores, bocetos, ilustraciones y distintos pasos del proceso creativo de este cómic. Una delicia para los amantes del cómic.

Tendrá multitud de stands y colaboradores como las tiendas Milenium, Moviola, Orión y Galarian Cards; asociaciones Cultural Diablo, La Duna, Nakama Project y Coven de Granada. Y colaboradores en arte y manualidades como Yarida, El baúl de Yoli, Nemesis Castillo, Gamusina e Iberian.

Por último, el edil ha animado «a los ejidenses y visitantes a que se acerquen al Auditorio a disfrutar de los personajes de ficción y de las fabulosas historietas que nos harán disfrutar de los mundos mágicos y divertidos del cómic».