Fernando Barrionuevo viaja a China con su obra 'Nature by Day' y 'Nature by Night' El artista almeriense será uno de los invitados al XI Silk Road International Art Festival, que se celebra durante octubre y noviembre en Xi'an

M. P. M. Almería Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:12 Comenta Compartir

El artista almeriense Fernando Barrionuevo ha sido invitado a participar en el XI Silk Road International Art Festival, una cita cultural que tendrá lugar en Xi'an (China) entre octubre y noviembre de 2025. En concreto, la obra de Barrionuevo formará parte de la exposición central, 'Today's Silk Road International Art Exhibition', acogida por el Museo Provincial de Bellas Artes de Shaanxi. «Esta invitación supone un reconocimiento a la solidez de su propuesta artística y a su relevancia en el panorama internacional», han referido este lunes a través de un comunicado desde MECA-Mediterráneo Centro Artístico, del que el artista es director.

Para esta ocasión, Barrionuevo presentará el díptico 'Nature by Day' y 'Nature by Night', una meditación plástica sobre la dualidad, los ciclos vitales y el pulso del mundo natural, ha detallado el centro. En 'Nature by Day' emergen formas y texturas que sugieren la energía expansiva y la visibilidad plena, mientras que 'Nature by Night' se adentra en un territorio de recogimiento, misterio y transformación, dominado por densidades cromáticas y contrastes sutiles. «El conjunto no busca representar la naturaleza, sino evocar su ritmo esencial, invitando al espectador a una inmersión sensorial en el flujo perpetuo entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo intuido», explica MECA sobre la obra que viajará hasta China.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el almeriense ha desarrollado una labor polifacética como artista, comisario y gestor. Como fundador y director de MECA Mediterráneo Centro Artístico, ha creado una plataforma indispensable para la creación emergente y la internacionalización del arte andaluz, promoviendo la carrera de más de dos mil artistas. Su nombramiento como Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Granada refrenda su compromiso intelectual y su aportación al tejido cultural.

Su propia obra ha sido reconocida internacionalmente, con exposiciones en importantes centros artísticos y galerías de Japón —país donde residió más de una década y que dejó una profunda huella en su lenguaje—, Estados Unidos, China, Francia, Italia, Omán, Portugal o Brasil. Su lenguaje se aleja de lo superfluo para centrarse en una rigurosa investigación sobre la materia, el color y la forma. Su proceso creativo responde a una causalidad meditada: cada gesto y cada capa de color son el resultado de una reflexión constante sobre la condición humana, la memoria y el entorno. El Mediterráneo actúa en su obra no como un paisaje, sino como una fuente primordial de energía y luz, un anclaje conceptual que dota a su abstracción de una poderosa carga simbólica y universal.

Silk Road International Art Festival es un evento organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo de China y el Gobierno de la Provincia de Shaanxi que se erige como el principal estandarte cultural de la iniciativa estratégica 'Una Franja, Una Ruta' y su objetivo es trascender las fronteras económicas para fortalecer el diálogo y la cooperación a través del arte. En este marco, Xi'an, punto de partida de la histórica Ruta de la Seda, se reafirma como un epicentro donde convergen tradición y vanguardia, un lugar simbólico para el intercambio entre civilizaciones.

La participación de Fernando Barrionuevo en el Silk Road International Art Festival trasciende el reconocimiento a una carrera consolidada. Su obra, que explora el diálogo intercultural y la conexión universal a través de la naturaleza, sintoniza de manera excepcional con el espíritu del festival. De este modo, su presencia en Xi'an reafirma el poder del arte como puente entre civilizaciones y posiciona a Almería y España en el centro de este vital intercambio global.

Temas

Almería

España

China