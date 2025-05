Dreambeach contará con el primer escenario 360 grados en festival de España

María Paredes Moya Almería Lunes, 12 de mayo 2025, 14:25 Comenta Compartir

Dreambeach incorpora una nueva sorpresa a su edición de 2025. Un nuevo escenario que además será el primer Stage 360 grados al aire libre en el circuito de festivales nacional. Un nuevo espacio que presentará una apretada agenda de artistas en las jornadas del jueves 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto en Dreambeach, incorporando treinta nuevos nombres al cartel que se incorporan al engordando la edición de 2025.

La undécima entrega del festival almeriense continúa avanzando en novedades para el festival. Mavel Point 360º Soundsystem Experience dará la bienvenida a los 'dreamers' con un formato piramidal con una vista 360º que creará la atmósfera de un club dentro de Dreambeach. Un escenario con una dotación de 65.000 vatios de sonido y una iluminación diseñada para el nuevo Mavel Point 360º Soundsystem Experience. Un cartel que no deja de sumar sorpresas que van formando uno de los line up a más atractivos de la trayectoria de Dreambeach, encabezado por la visita de Will Smith, presentando su nuevo álbum de estudio.

Mavel Point 360º Soundsystem Experience arrancará la jornada del jueves 7 de agosto haciendo homenaje a un sonido característico de la escena andaluza. Breakbeat y dubstep en esta primera noche del festival con sets de nombres como Save the Rave, Karpin, JZIK, Gout, Rasco, TBK, Mbreaks, GUAU Tortu o Norbak. El sonido techno tomará el escenario con el combo imbatible de Dexphase B2B Skryption.

La noche del viernes 8 de agosto, en el ecuador del festival Mavel Point 360º Soundsystem Experience presenta una jornada enfocada al circuito technohouse, con nombres como Ares Carter, CJ Jeff, Sara de Araujo, Bizza, Dhuma, Abdon, Esther Bronchal. Manu González o la estrella de redes sociales Michenlo.

Dreambeach llegará a su última jornada el 9 de agosto, una sesión en la que el escenario Mavel Point 360º Soundsystem Experience superará todas las revoluciones en un viaje desde el techno de primeras espadas como Paul Block, Álvaro Sánchez o Banila Banna a los sonidos frenéticos de embajadoras del hard techno como Candy Cox, Clauda Tejeda, Aída Blanco, junto a Gaston o Juandy Power.

La última entrega del evento en 2024 superó todas las expectativas del festival en su nueva ubicación, con más de 120.000 espectadores. Una edición de aniversario en la que Dreambeach Festival se ha convertido en un festival de referencia, como marca cultural vinculada con la visibilidad de la ciudad de Almería, además de cuidar al detalle la producción en todos sus aspectos. La Organización de Dreambeach está trabajando en el cartel más internacional de su historia en su segunda década, donde se creará un nuevo recinto con estructuras espectaculares, en su nuevo espacio para crear una producción de alto nivel con cuatro escenarios independientes, por donde pasarán artistas nacionales e internacionales durante tres días consecutivos (jueves, viernes y sábado).

El cartel de artistas de la 11ª edición presentará muchas sorpresas de talla internacional, apostando tanto por grandes nombres del circuito electrónico que han pasado por Dreambeach a lo largo de esta década, así como nuevos referentes o artistas urbanos, y también dará un espacio de relevancia a la escena nacional y local. Dreambeach está cofinanciado con fondos europeos Feder. Junta de Andalucía. Con el patrocinio del Inaem, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Almería.