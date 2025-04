Don Diablo presents CTRL ALT DELETE, Marco Faraone, Andrés Campo, Tryple-D y Selecta se suman a Dreambeach 2025

María Paredes Moya Almería Jueves, 24 de abril 2025, 19:04 Comenta Compartir

El cartel de Dreambeach sigue engordando para su edición 2025. La undécima entrega del festival almeriense continúa sumando pesos pesados del circuito electrónico para formar una apuesta ganadora este verano en Almería. Un cartel que no deja de sumar sorpresas que van formando uno de los 'line up' más atractivos de la trayectoria de Dreambeach, encabezado por la visita de Will Smith, presentando su nuevo álbum de estudio.

La única visita a España de este nuevo concepto creado por Don Diablo este verano será en Dreambeach. Un show único y exclusivo del dj y productor neerlandés que presentará en el festival su espectáculo Don Diablo presenta CTRL ALT DELETE, en el marco de su gira mundial inmerso en el sonido Drum & Bass. Será su cuarta visita al festival, protagonizando su giro artístico a este estilo.

El italiano Marco Faraone pasará también este verano por Dreambeach. Un artista que ha destacado en el panorama techno internacional con peleases en loables como On Edge Society o Drumcode Records. El italiano fundador de Uncage será uno de los atractivos del circuito tecno en el line up.

El panorama nacional suma nombres imprescindibles de la escena como Selecta. El productor abulense Pablo Jiménez ha dado un paso al frente en la escena urbana de la mano de colaboraciones con nombres como Don Patricio o Recycled J. Un nombre ya referente que pasará por Dreambeach por primera vez este verano.

El sonido breakbeat tendrá un nuevo protagonista en el cartel de Dreambeach. El combo sevillano Tryple-D, formado por Sven, Bad Leas y Basstyler se suma con toda la fuerza de la escena andaluza al line up, en la que será una de las actuaciones más esperadas en este registro sonoro en Dreambeach 2025. Andrés Campo completa este cartel con su propuesta 100% techno underground para esta nueva entrega del festival en El Toyo-Retamar.

La última entrega del evento en 2024 superó todas las expectativas del festival en su nueva ubicación, con más de 120.000 espectadores. Una edición de aniversario en la que Dreambeach Festival se ha convertido en un festival de referencia, como marca cultural vinculada con la visibilidad de la ciudad de Almería, además de cuidar al detalle la producción en todos sus aspectos. La Organización de Dreambeach está trabajando en el cartel más internacional de su historia en su segunda década, donde se creará un nuevo recinto con estructuras espectaculares, en su nuevo espacio para crear una producción de alto nivel con varios escenarios independientes, por donde pasarán artistas nacionales e internacionales durante tres días consecutivos (jueves, viernes y sábado).

El cartel sigue sumando artistas de talla internacional, apostando tanto por grandes nombres del circuito electrónico que han pasado por Dreambeach a lo largo de esta década, así como nuevos referentes o artistas urbanos, y también dará un espacio de relevancia a la escena nacional y local. Dreambeach está cofinanciado con fondos europeos FEDER. Junta de Andalucía. Con el patrocinio del INAEM, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Almería.